hinac》《來自繽紛世界的明日》ー讓人生，染上長崎的顏色

「繽紛世界」的絕大多數場景都在長崎市內，雖然靠南邊的山丘地為最，但以流經長崎市中心的中島川將長崎市一刀切，北邊的名景點也在瞳美與將「約會」的那一集中出現。有名的眼鏡橋出現在此或許別有用意，橋旁的石造路堤有顆愛心石，但就如PA Works出品的作品一向以來的弄人，兩人終究沒有結為連理。

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就如同青澀的少年在戀愛中一見鐘情般的單純，我傾心於這座在歷史上多次扮演關鍵角色的城市，長崎。這裏有名的除了史蹟，還有石徑與坡道。

《來自繽紛世界的明日》（以下簡稱「繽紛世界」）以及更多作品，也因為這些日文稱的「坂道」，在畫面呈現上有了層次與韻味。

繽紛世界的主視覺形象圖，位於祈念坂。（圖：作者提供）

從距離原子彈爆炸點不過五百公尺的天主教堂附設的青旅出發，花一整個週末體驗故事中的「過去」，也就是現在的長崎。櫃檯人員是個中短髮的女生，甜甜的一笑令人想起了故事中後段的淺蔥，有著長崎人充滿自信的魅力。

開著車往市郊而去，翻山越嶺，但卻柳暗花明。在一條毫無人煙的山路上奔馳了許久，總算到了故事中重要的場景，也就是月白琥珀、月白瞳美一家人經營的「魔法屋」的參考原型，「森之魔女咖啡」（森の魔女カフェ）。

森之魔女咖啡的店門口。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

這是一家在長崎當地女生聚會中十分熱門的餐廳。可愛的西式擺設與格局，配上輕鬆的爵士樂，以及來自在地小農家的食材，不消說，就是個完美的「女子會」場地。對於「繽紛世界」來說，這裏不僅是一個從名稱就契合的場所，實際坐在餐廳中，還真有那麼一點脫離現實日本、來到異世界的感覺。

故事中販賣星砂的櫃檯在現實中是廚房與出餐口，除此之外僅有小幅不同，門上也貼著動畫海報，讓身處整間店都開著小花的「女子會」中的我，不致於太突兀。被安排在最裡面的圓桌或許也是店家的巧思，因為一旁的櫥櫃上放著聲優來此時的簽名，以及許多因為作品而自日本甚至國外而來的作品愛好者的留言與作畫，更有故事協力者們的留言藏在簽到簿的頁面中，看著那些文字，吃著店家提供、每日限量的創意料理，嘴角只有暖暖的微笑而已。

故事中相若的門口，現實中店家貼上了海報。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

主角瞳美的聲優石原夏織也曾造訪。（圖：作者提供）

戶外的空間限於腹地，並沒有如故事中般寬闊，「魔法攝影美術社」成員們聚餐的場景，現實中是不可能拍的，但坐在書店老闆與琥珀喝茶的位置，感受著平靜的大村灣吹來的風，或許是處於三次元現實的我才能體驗，又或者這是故事中讓紙飛機翱翔的那股風吧。

「繽紛世界」的絕大多數場景都在長崎市內，雖然靠南邊的山丘地為最，但以流經長崎市中心的中島川將長崎市一刀切，北邊的名景點也在瞳美與將「約會」的那一集中出現。有名的眼鏡橋出現在此或許別有用意，橋旁的石造路堤有顆愛心石，但就如PA Works出品的作品一向以來的弄人，兩人終究沒有結為連理。

眼鏡橋旁的一景，有瞳美與將的身影。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

徒步往中華街與南邊山丘而去，途經的水邊公園沒有什麼觀光客，倒是聚集了許多攜家帶眷的長崎人，這裡除了有琥珀學成歸國上陸的碼頭，也是眾位「二次元長崎人」假日或課後逗留的場所。為了讓劇情發展更為自然，劇組改動了些許細節，但改動幅度不大、不致惱人，而再往南邊前進，便是主人公們日夜流連，充滿異國風味的山手地區了。

琥珀學成歸國時的碼頭就在水邊公園。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

充滿觀光客的山手地區，是世人對此的普遍印象，在一百多年前，這裡則聚集了全日本最多的外國人，而再往前推，這裡也是日本洋教徒甚多的地方。知名的大埔天主堂下，便是故事方起時，瞳美與眾人相遇的地方，觀光客們忙著覽勝，而我將相機對準了停車場旁的便利商店門口；東山手地區的荷蘭坡上，十三番館對觀光客來說只是個免費景點，但我卻用相同的角度拍下了那個可愛女孩淺蔥家經營的照相館；東山町山上的社區公園遊具破舊，但對每位為了作品前往的人們，卻是能夠跟另一個次元產生連結的器具。平凡即是巡禮者的不凡，在這裡依舊適用這樣的信條。

避開觀光區，從多是當地住民利用的石橋電車站乘「哥拉巴天空之道」而上，除了故事中出現過的哥拉巴園充滿觀光客外，「繽紛世界」故事中主人公們穿梭的石階巷弄倒是只有居民才會利用。

片頭中胡桃與千草出現的一幕在荷蘭坡上。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

大埔天主堂下的便利商店門口，茶色招牌是為了不破壞地區美觀。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

住宅區的石階路，是社團活動外拍時的場地之一。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

我駐足於山丘頂許久，困惑於片尾曲的一個場景－瞳美立於昏黃的石階上。故事中鏡頭推拉，雖然僅可能的用修圖軟體拼合出整個場景，但唯一的蛛絲馬跡是背景那看起來「像是清水模」構成的民居或車庫出入口，這天無論踏了長崎山手地區千百遍，總是不得尋。

或許是老天眷顧，這場景也不在燈火闌珊處。就在我與友人快要放棄的霎那，一個當地的小朋友從身邊經過，鑽入「哥拉巴天空之道」柱下的空間，而那空間則被附近的小朋友改造成一個秘密基地了。

電梯出入下方的空間是當地孩子們的「秘密基地」。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

「他們也太厲害，我小時候也沒有這樣的地方可以藏」友人說。

想到秘密基地，大概第一個是《未聞花名》吧，我想著，但隨即回神，拿出對照圖仔細一對，那個秘密基地上方的H型水泥構造，就是那一直被誤會為民居的片尾曲一景！

「繽紛世界」的故事，呈現了更多觀光客不會前往的另一面，除了夜景不使用知名的「稻佐山」而是「鍋冠山」以外，更多的是遍佈山間，需要驅車前往的場景。例如能夠俯瞰長崎市景的出雲近鄰公園，便是尾聲時瞳美回到未來，以及未來的琥珀施予魔法讓瞳美來到過去的場所，從這裡更可以遠眺故事片頭字卡的一幕。山的另一頭則是長崎南高校，校園雖然不對外開放，但能夠在校門以及校園周遭走過一遍，已經令人無憾。

長崎有名的夜景，故事中選擇了鍋冠山（下），上為稻佐山。（圖：作者提供）

出雲近鄰公園。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

故事開頭瞳美與唯翔見面，以及最後瞳美回到未來的場景皆在出雲近鄰公園。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

從校門口往山腳移動，長崎市「上小島地區」有著「魔法攝影美術社」社團活動的點點滴滴，跟著他們的腳步在這陡峭又窄小的山路上移動著，隨著胡桃與瞳美的角度，我準備回收最後一個想要完成的，也就是兩人拍攝石燈籠的場景。

淺蔥與胡桃在路邊拍攝石燈籠。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

按下快門抬頭一望，長崎的天空，有道完美的七彩弧線劃過天空，就像是故事中，唯翔帶給瞳美的，一樣美麗又繽紛。

天邊一抹彩虹讓人頓時有了不一樣的體會。（圖：作者提供）

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