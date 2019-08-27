胡，怎麼說》吳敦義「切割」香港反送中，國民黨露餡現形！

世界上愛好民主自由的國家、政黨、人民，都在聲援及力挺香港人民反送中，中國國民黨主席吳敦義此時卻與香港反送中「切割」！

吳敦義昨天臉書直播狠批聲援反送中的蔡英文:「哪是撿到槍？只靠一張嘴！」，並聲明「中華民國與香港，完全不同！」

吳敦義這篇聲明根本就是切割香港、切割反送中，他首先就說「大陸發生所謂的反送中...」顯示他把香港與中國大陸看做同一塊，還用了「所謂的反送中」這種紅媒慣用語，所以，在他眼中，中共要怎麼暴力對付香港人民、要怎麼剝奪港人的民主、自由、人權，都是中共政權的事，中國國民黨都不看、不聽、不出聲、當做沒發生...。

香港人民爭的是普世價值，因此獲得包括台灣的普世支持，吳敦義卻強調「中華民國跟香港怎麼會有相同？」、「中華民國跟香港基本上是完全不同的兩回事！」這不叫切割什麼才叫切割？吳敦義切割的就是民主、自由、人權的普世認同價值！

香港人民爭的是普世價值，因此獲得包括台灣的普世支持。圖為美國網路論壇Reddit出現了一張震撼照片，（25日）晚港警對民眾開真槍時，一名大叔無畏地站在前方攔阻。（圖擷自Reddit）

吳敦義還稱「一中各表的九二共識」雙方都有共識。這根本就是睜眼說瞎話，習近平今年1月2日講的很明白，九二共識就是「一個中國」，還提出探索「一國兩制台灣方案」。「各表」早就被殺死了，吳敦義自己也說過，去中國大陸不能講一中各表，現在竟還拿已死了了的一中各表來欺騙！

如果吳敦義自表的中華民國是「憲法一中」，那麼，香港也是中華民國的一部分，怎麼竟拿中華民國比香港？還把兩者切割，聲稱「中華民國跟香港基本上是完全不同的兩回事！」根本自相矛盾、自己又重重打臉！

吳敦義日前為了聲援紅媒、批蔡政府，竟大讚中共政權「漸漸開明」，為了諂媚討好中共，對中共一黨專政專制之惡的彰彰事實竟如此歪七扭八。

再看823當天吳敦義發表的感言:「反攻大陸已成歷史、解放台灣又嫌霸道」。以現在忙著緊抱中共大腿、只求國共水乳交融的國民黨而言，把當年823國軍英勇對抗共軍入侵、捍衛中華民國的歷史都給忘了，不令人太意外，但是，對於中共解放台灣（所謂解放就是指武裝解放、武力併吞），這是台灣2300萬人絕不能接受、必須全力捍衛台灣的主權國格、必須用盡所有力量守護我們的民主自由生活方式，吳敦義竟然只是「嫌霸道」而已。

再看823當天吳敦義發表的感言:「反攻大陸已成歷史、解放台灣又嫌霸道」。（資料照）

說白了，中共政權只要打著「和平統一」的旗號，用和平協議做幌子，實際上武裝解放台灣、進軍併吞台灣，國民黨就「不嫌霸道」了？根本是投降心態！

吳敦義切割反送中，國民黨倒向中國露餡現形！這樣的黨，如果2020年韓國瑜攻下總統大位、國會如吳敦義所願拿下60席立委，那台灣人民就不只要悲香港，更要自哀台灣！

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