恐懼鳥》你孩童時有被誘拐過嗎？七個兒童遇上變態的經歷！

七個兒童遇上的變態經歷！讓人發現原來誘拐的手法千變萬化，或者過去單純跟孩子講「不要跟陌生人說話」已經遠遠不夠！

（圖片來源：https://pixabay.com）

◎恐懼鳥

猶記得小編八歲那年，有次在荃灣綠楊新村舊商場的雜誌店前面獨自看書，一名老人走上前拿出一本共產黨紅歌書，問想不想跟他回家。小編當然沒答應，只是訝異︰你確定能用這東西誘拐小孩？後來又有次在麗城花園玩耍，被另一名老人由三期從尾跟蹤到一期，中間小編已經刻意繞到二期商場與灣景（如果你熟悉麗城花園結構，便會知道這有夠詭異）。



（還有一次不太正式，是老人院一名婆婆張開大腿對小小編呼喝︰過來幫我舔陰！這是經過修飾的書面語版本。）



但這些經歷直到長大都沒跟任何人說過，並沒有特別原因，只是很難在朋友聚會時突然開口講︰「你們小時候有被誘拐過嗎？我有啊！」直到近來一次朋友聚會，小編真的拋出話題，才發現大家孩童時都有大大小小差點被誘拐的經歷，有直接有間接。當然，我們仍然健康圍坐一起，證明當年誘拐犯沒有成功。



然而，眾人經歷讓小編察覺原來誘拐小孩是多麼普遍。或者那些報章上案件與失蹤懸案，只是成功的冰山一角，但數量眾多的失敗個案卻被外界忽略，才令我們以為誘拐小孩在社會是很稀有的事。



有見及此，現在這裡有七個網民兒童時遇上變態的經歷。看過後你發現原來誘拐的手法千變萬化，或者過去單純跟孩子講「不要跟陌生人說話」已經遠遠不夠！

1. 自稱星探？！

原帖新聞︰https:// www.orlandosentinel.com/ news/ os-xpm-2014-06-13-os-child- rape-murder-plan-20140613- story.html

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4. 拐到你了！

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6. 新來的營地輔導員

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本文經授權轉載自恐懼鳥 你孩童時有被誘拐過嗎？七個兒童遇上變態的經歷

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