恐懼鳥》真·黑警 （The Mafia Cops）

這個真黑警故事其實只屬冰山一角，警察利用自己的權力去獲取利益的真實個案多不勝數。所以，大眾向手握權力的警察大力撻伐，就是因為見到警察利用人民公僕的角色，去執行不屬於警察職責的工作/任務。

◎犯罪鳥歌

相信關心香港的朋友都留意到香港警民衝突事件與日俱增，整個社會都彌漫着一片史無前例的仇警情緒。良好的政治體系就會有好警察，腐敗的政權就會出壞警察，這是放眼世界所有地方都一樣的事實。

香港警民衝突事件與日俱增，整個社會都彌漫着一片史無前例的仇警情緒。（路透社）

身為香港人的我與大家一樣，每日都緊密留意着新聞消息，心情沉重。所以，近日我們寫作的主題都自然與警察有關。

實不相瞞，我家族都有親人是在警隊的其中一個部門工作，（對，我都受到黑警死全家的詛咒）如果撇除他的職業，他是我一位非常尊敬的長輩，但一牽涉到他的工作，似乎所有警務人員都像中了魔咒一樣，完全變成了另一個人。

除了著名的「路西法效應」的心理實驗，（近期在Facebook 再次被熱烈討論和瘋傳），還有多方面的原因令到警察濫用權力的情況日益嚴重。當中包括紀律部隊的洗腦式入職及在職訓練，這不只針對警察，而是所有國家的紀律部隊人員，特別是軍人，都會和很多層壓式傳銷公司、邪教組織相似，採取去除個人化的手段，破壞原本的人格，再透過各種「訓練」去重塑團隊需要的角色。關於這部分，我們的新書會有更多篇幅去討論，今次就想和大家分享一個真黑警的故事 （The Mafia Cops）

Louis Eppolito 出身自黑幫世家，在他21歲時投考美國紐約警察，因為當時正值60年代尾，政府需要大量體格強健的男人當軍人參與越戰，所以對警察的入職門檻都大大降低，就算Eppolito 在申報背景時表明自己家族有黑幫背景，最後都被錄用為正式警察。

在當警察的初期，他對於新的工作感到很有新鮮感，特別是警察的正義形象跟自己過去所經歷形成強烈的對比。直至遇上另一個工作拍檔Stephen Caracappa 。

Louis Eppolito及拍檔Stephen Caracappa 。（美聯社）

Caracappa 在18歲時因爲盜竊而被拘捕，但及後因爲越戰需要大量軍人而入伍。越戰完結後，他申請加入紐約警隊，初時因為他有犯罪紀錄而被拒絕申請 （我完全不明白有犯罪記錄可以當軍人，但不可以當警察這個荒謬的邏輯），但因為當時紐約社會的治安非常差，警隊需要大量人手，Caracappa 最後成功當了警察。

能夠成為工作拍檔，一定是大家可以在能力上互補長短 。 Eppolito 有着強大的黑幫人際網絡，而Caracappa 有着精明的頭腦， 這樣令到他們兩個成為很合拍的犯罪組合。

Eppolito 和 Caracappa 因為警探的身分，所以能夠接觸很多機密的資料，再將此等珍貴的資料賣給黑幫要員而賺取金錢。一宗交易所賺得的金錢，可能是他們當警察一年所得的薪金，所以面對金錢上的誘惑，他們完全沒有反抗能力。之後，由於警隊內部減省資源，所以他們在警察上的合作關係在一年後隨著部門關閉而解散。

不過，在犯罪方面，他們的合作就有增無減。因為各自分別被調派到不同部門，所以獲得的機密情報亦更加多。在80年代中期，Caracappa 在打擊罪案方面，有亮麗的成績，所以他成了警隊之星。

但Eppolito 就面對著一個重大危機，當時警察拘捕了一名黑幫成員，在他的巢穴找到了一份警隊的機密文件，而文件上就正正有著Eppolito 的指紋。可是，因為Eppolito 本身是探員身分，他會接觸文件是無可厚非的事，法官認為單憑文件上的指紋很難證明他與黑幫有勾當，最後他被判無罪並重返警員的崗位。

經此一役，Eppolito 壯大了膽子，再加上Caracappa 在警隊內的地位提升，他們這對犯罪組合便對利益更加大的不法交易更有興趣。Eppolito 的表哥為他們介紹了猶太裔的黑幫成員Burton Kaplan 。 Kaplan 自此便開始按工作需要去僱用這兩個黑警幫忙做事，當中包括利用警察的身分誘騙受害人，然後將他交給Kaplan的黑幫客人給殺掉，每宗交易可賺取高達三萬元美金。

隨著他們兩人在警隊內的職位不斷提升，權力亦隨之以倍數增加，可接觸的機密資料就更加多，可說是差不多所有罪犯的照片及詳細背景，他們都可以輕易得到。

（圖片來源：https://gambino02.skyrock.com/978412704-The-Mafia-Cops.html）

Eppolito 和 Caracappa 這兩個人的名字，在某些黑幫要員之中已經「享負盛名」，他們亦因為對自己的高級警員身份非常有信心，所以更加大膽地作更高酬勞的交易。由最初只是售賣警察內部資料給黑幫為主，到後來誘騙目標人物再交予給黑幫處置，最後更會親自動手殺人。權力越大，膽子亦越大，對金錢的慾望亦越高。

調查人員之後接受傳媒訪問，他說警隊內部知道有內鬼，亦有警員懷疑Eppolito 和 Caracappa 與眾多案件有關，但就是苦無實質證據，所以不能對這兩個黑警作出任何行動。

1989年，Eppolito 正式從警隊退休，不過就沒有離開酬金非常可觀的副業。兩年後，Caracappa 亦退休。

與很多連環殺手一樣，Eppolito 骨子裏很想備受關注，他在1992年出版了一本自傳，名為 “Mafia Cop” , 書中詳細描述他的黑幫背景家族，又指自己出於污泥而不染，沒有被家庭背景所影響，能夠成為紐約市奉公守法的警察，又自吹自擂誇大自己在警隊所建立的豐功偉績。最白痴的是他竟然在書中刊登了一張他與Caracappa 的合照，標題更是 「紐約警隊的兩大教父」。（所以，當上警隊高層不代表一定高智商）自己犯下了多項嚴重罪行，其中更包括親自殺人，在正常情況下都應該要盡量低調，但Eppolito 就與其他連環殺手一樣，喜歡炫耀自己的成就，挑戰可能會被人揭發的刺激感。他更為自傳大肆宣傳，應邀上不同的電視節目接受訪問，就是因為這個原因，埋下他被捕的伏線。

（作者提供）

其中一個被Eppolito 和 Caracappa 誘騙到車庫給黑幫殺害的死者 Jimmy Hydell , 他的母親透過電視節目，認得兒子在死亡前曾接觸過的 Eppolito, 之後她買了 Eppolito 的自傳，見到他和Caracappa 的合照，她便認出當日兒子曾接觸過的另一個男人就是Caracappa。不過，眼前所見的事情令她覺得很震撼，霎時間不知應該怎樣做。

與此同時，身為豬隊友的Eppolito 實在太沉醉於大眾的焦點下，更開始參與拍攝電影, 此舉令到越來越多人留意他。

與Eppolito 和 Caracappa 有最多接觸的黑幫成員 Kaplan 被另一個黑幫要員出賣，最後被拘捕，但Kaplan 「非常有義氣」的拒絕供出 Eppolito 和 Caracappa 是同謀，直至戲劇性的情節發生。

早前因爲一個普通良民被點錯相而死在他們的槍擊下，這令到很講「道義」的Kaplan 耿耿於懷。在被監禁期間，有一位探員花了多個小時都未能從Kaplan 口中套得任何資料，卻在Kaplan 想轉身返回監倉的一刻，探員叫Kaplan 望著他雙眼，問：「你是否肯定Eppolito 和 Caracappa 與這個大好青年的死是完全無關？」沒料到這麼一問，Kaplan 受良心責備，便將所有事情如實告之，包括這兩個黑警與黑幫的所有非法勾當。（原來黑社會真的存在盜亦有道的概念？）

另一邊廂，警隊內有一位年輕上進的警員，對調查警隊內鬼一事顯得非常積極，在研究案情期間，輾轉聯絡到透過電視節目認出Eppolito 和 Caracappa 的那位母親，經過與那位母親的對話後，這名年輕上進的警員便鎖定了Eppolito 和 Caracappa 就是內鬼，並花了九個月的時間與同僚搜集證據，最後將這兩個黑警繩之於法。

2006 年， Eppolito 和 Caracappa 的多項罪名成立，其中包括洗黑錢和多達八宗謀殺罪等等，最後被判處終身監禁。

這個真黑警故事其實只屬冰山一角，警察利用自己的權力去獲取利益的真實個案多不勝數。是否貪婪的、自私的，全都跑去了當警察？大家有否想過未成為警察前, 他們都與我們無異，但為什麼之後的落差會這麼大？

一切都關乎「權力」兩個字。

無論心理研究還是社會科學的學者們，在不同年代都持續地進行實驗，用以了解權力對人類所帶來的影響。不幸的是，實驗得出的結果教人失望，當人類擁有權力的時候，會好好運用它去幫助他人是佔極少數，但利用權力以幫助自己得到最大利益則佔絕大多數；更恐怖的是，這種慾望是無窮無盡的。特別是，當擁權者得到的權力在無人制衡的情況下，擁權者更會有恃無恐地將權力延伸到極致。

從Eppolito 和 Caracappa 的個案可以看到，他們本身都可能會是好丈夫、好爸爸，特別是Eppolito, 他其中一個女兒Andrea 一直為爸爸辯護，堅信爸爸是一個好警察，更製作了一個網頁，內容全是幫他申冤的資料。因為擁有權力，令到Eppolito 能得到金錢上的好處，就將其他人的生命棄之不顧，所以他的好，只適用於當丈夫或父親的角色上。

請大家明白，利用權力以得到最大利益，除了金錢的利益，利益的意義可視乎不同人的準則而變得不同，利益可以是職位上的晉升，利益可以是滿足操控人的成功感，利益可以是將暴力宣洩在他人身上的快感。

所以，大眾向手握權力的警察大力撻伐，就是因為見到警察利用人民公僕的角色，去執行不屬於警察職責的工作/任務。至於什麼屬於警察的職責，就是現在社會出現兩極看法的部分。

本文經授權轉載自恐懼鳥 真·黑警 （The Mafia Cops）

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