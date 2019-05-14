恐懼鳥》“If I can’t have you, nobody can”「我得不到的，誰也休想得到」

愛情難分對與錯，古今中外皆有情殺案發生，無論身為男或女的你，記得不要玩愛情遊戲，因為愛情本身就不是遊戲。

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這宗案件發生在2008年6月4號，案件中的死者Travis Alexander, 死時30歲。驗屍官發現他身中27-29 刀，其中一刀由左耳繞著喉嚨割到去右耳，這刀差點割斷Alexander 的頭顱。他頭部亦有致命的槍傷。

兇手Jodi Arias 與死者Travis Alexander 曾經是戀人關係，但隨著Arias 古怪多疑的性格越益嚴重，令到Alexander 感到無比壓力而提出分手。不過，他們仍然保持著性關係，Alexander 對 Arias 若即若離的態度令到 Arias 很困擾，因為她根本不想分手，她仍然希望兩人僅有的性關係能令彼此建立回信任而重新變回戀人。可是，Arias 的嫉妒心與佔有慾實在嚇怕Alexander, Alexander 早已沒打算再與她復合，並開始結識其他異性。

案發當日，Arias 一早有備而來，帶了25mm 口徑手槍和兩把刀去Alexander 的家。有說Arias 在行兇前，曾與Alexander 性交，因為及後在Alexander 的洗衣機上，發現一部攝影機，內裡藏有他們倆擺出各種姿勢而拍攝的裸照。

攝影機更拍到Alexander 在洗澡時遇襲受傷，滿身是血的照片。

Arias 被警察問話時，一時說當時有兩個蒙面賊人入屋，把Alexander 殺死；一時又說因爲Alexander 襲擊她，她出於自衛而把他殺死，她又以受害者身分哭訴一直被男友精神及身體虐待。總之，她謊話連篇，就是為了擺脫因妒成恨而殺死Alexander 的罪名。

警方除了盤問Arias外，還與她的父母見面。當中爸爸的口供實在非常有力證明Arias 在青少年時期已喜歡撒謊。Arias 在年少時有吸食大麻的習慣，更在自己家中種植大麻。父母發現後，便報警拉自己的女兒。之後，Arias 便不再信任自己的父母，不願將自己的事情與他們分享。關於親生父母大義滅親報警拘捕兒女吸食大麻這件事，公眾一面倒認為父母教育顯然有問題，這導致Arias 日後不再輕易相信任何人有漠大關係。

其中在庭上流出的一段電話錄音，Arias 更想以此來證明Alexander 有孌童傾向，藉此毀Alexander 的聲譽來贏得陪審團的信任。

Alexander： 你叫床的聲音就像一個12歲女孩第一次獲得高潮。我想將你的雙眼蒙着，綁你在樹上。當我在操你的時候，將攝影機對著你。



Arias： （呻吟呻吟）你操得我很舒服，感覺很好 （呻吟呻吟）

（圖取自網路）

Arias 更訛稱親眼見到Alexander 對着一張五、六歲男童的照片自瀆，她感到很嘔心。不過，最後被警察拆穿她的謊言，她所說的男童照片，其實是她自己的照片。

經歷多日如連續劇劇情般的審訊後，最終證實Alexander 是在洗澡時被Arias 用刀及手槍殺害。Arias 被判終身監禁。

Arias 與 Alexander 的案件引起大眾的興趣，除了公眾認為他們兩個顏值高之外，Arias 骨子裡藏著戲劇型人格的特質亦為大眾帶來不少娛樂。她穿着不同的衣服上庭為自己辯護了18日亦為人津津樂道。她喜歡引人注意，喜歡表現自己，她在庭上所披露的內容，大部份都與性有關。她毫不忌諱詳細道出她與Alexander 的性癖好，當中包括她被Alexander 強迫肛交，她質疑Alexander 身為摩門教教徒, 不應有肛交這種不正常的性交。他們倆亦喜歡互相為大家拍攝裸照。

兩性之間的閨房情趣，本身屬於私事。但Arias 卻藉此大造文章，目的就是要令人相信Alexander 是偽君子，自己是受害者。

較早前我寫了一篇關於愛上連環殺手的文章，當中涉及討論Hybristophilia , 詳細的我不再多說，有興趣的可看舊文。

我發現其中一個非常有趣的地方，就是當事人的長相好看度，與粉絲/傾慕者的數量多寡是成正比的。我舉例：被譽為最帥的連環殺手 - Ted Bundy , 我說其粉絲數目跟當紅的藝人不遑多讓亦不算誇張。

但如果是一個其貌不揚，說實在點，相貌較難看的連環殺手呢？ 例如我之前寫過的 David Edward Maust

他有愛慕者嗎？有人願意寄數百封信向他求婚嗎?

（圖取自網路）

患有hybristophilia 的女人，其中一個重點是母愛氾濫，會很同情犯人。但問題就來了，如果母愛氾濫只針對生得帥的殺人犯身上，那麼，愛上殺手真的完全因為hybristophilia 嗎？言歸正傳，這次情殺案的女主角Jodi Arias, 被認為長相甜美，她在庭上詎細無遺披露與死者的性生活，引起廣大群眾的注意，特別是男士，對她非常有性趣/興趣。

在亞利桑那州，監獄裏的囚犯，就算結婚，都不可以有身體接觸的。（美國各個省份對於囚犯結婚都有不同的規例）雖然結婚仍不能有肌膚之親，行夫妻之禮，但Arias 每星期都收到求婚的要求，有說她在2016年在萬眾的求婚者當中揀選了一人與她結婚，不過至今消息仍未得到證實。

常說異性相吸而同性相斥，這不是必然發生的。Arias 可以在獄中與粉絲們透過視像通話，甚至一天用上9小時和粉絲互動。（我不禁懷疑這真是坐監嗎？）粉絲當中佔很多女性，年紀小至15歲，她們視Arias 為偶像嗎？這點很值得探討。

Arias 這種佔有慾強、自私透頂的性格，就算與誰在一起，都應該不會得到幸福。因為自己得不到，便要殘殺Alexander ，徹底將他毁滅，這個行徑實在令人髮指。但Alexander 有錯嗎？如果覺得女方性格有問題而分手，又為何要與她糾纏不休？就算Arias 是做主動挑逗的一方，Alexander 都應該要保持清醒，好好管著自己的下體。而且，他早就發覺女方有機會危害自己的生命，為何還要玩火？詳細案情被公開後，有人替年青有為的Alexander 感到不值，亦有人覺得他玩弄感情，死不足惜。

愛情難分對與錯，古今中外皆有情殺案發生，無論身為男或女的你，記得不要玩愛情遊戲，因為愛情本身就不是遊戲。

本文經授權轉載自犯罪鳥 “If I can’t have you, nobody can”「我得不到的，誰也休想得到」

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