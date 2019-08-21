法操》【管轄權】搭郵輪被性侵，卻因為在公海難以追訴？

公海上殺人就無法可管嗎？在這裡大家可能會有兩個答案，如果只看過《賭俠》的人，可能會認為公海上就可以殺人。因為海珊在開槍前先確認「是不是到公海」後才開始奉旨殺人，可能會讓大家產生公海上殺人沒關係的誤會。

（圖：《賭神》片段，擷取自網路／郵輪圖：由Larry White在Pixabay上發布）

法操司想傳媒

2019年8月15日，媒體報導以斗大的標題《12男揪15歲嫩妹郵輪上尬酒 喝茫拖進房床戰…狂徒定不了罪「只因船在公海」》引述英國《太陽報》的報導。我國報導指出，一名15歲的少女因為參加「皇家加勒比海航行」竟遭到性侵，全案一度停滯審判，主要是因案發當下船隻是在公海區域。

此新聞在ptt引起討論，網友分別在下面討論起《賭神》的劇情。「我和巴拿馬總統有些交情」、「已經到公海了」、「賭神都是真的」、「超爽 那公海不就能殺人放火了」等。但公海性侵別人真的不用負責嗎？

其實《太陽報》的內容與公海根本無關！

其實太陽報的報導內文中，並沒有提到公海難以追訴的問題。此篇報導主要是針對郵輪公司未介入或阻止這件事的發生進行討論。報導中提到的佛羅里達的案子為K.T v. ROYAL CARIBBEAN CRUISES, LTD，是受害少女控告郵輪公司。

不過若排除東森新聞報導第一段來看，引述太陽報的報導基本上是符合原報導內容，惟引述首席法官埃德卡恩斯（Ed Carnes）有些問題，整理如下：

公海上犯罪歸誰管？

公海上殺人就無法可管嗎？在這裡大家可能會有兩個答案，如果只看過《賭俠》的人，可能會認為公海上就可以殺人。因為海珊在開槍前先確認「是不是到公海」後才開始奉旨殺人，可能會讓大家產生公海上殺人沒關係的誤會。

但有先看過《賭神》就會知道，船籍國對於船上發生的事情，有管轄權。陳金城是因為跟巴拿馬總統有一點交情所以才不擔心。而船籍國管轄的法律依據為《聯合國海洋法公約》第92條第1項規定，「船舶航行應僅懸掛一國的旗幟，而且除國際條約或本公約明文規定的例外情形外，在公海上應受該國的專屬管轄。」另外我國刑法第3條後段規定：「在中華民國領域外之中華民國船艦或航空器內犯罪者，以在中華民國領域內犯罪論。」

由於船可能因為種種的原因，被登記在任何國家下面。不過公海上難以追溯，在法治國家的架構下，應該不是總統交情的問題。主要原因在於，當船籍國與乘客國籍不相同時，乘客很難至船籍國提起訴訟，另外船上缺乏公權力人員，而無法蒐證導致證據的滅失也是影響訴追的原因之一。

但要提醒大家的是，我國刑法第5條規定，某些犯罪即便不再中華民國領域內我國也有管轄權。若加害人或被害人為我國國民，依據刑法第7、8條，所犯之罪為最輕本刑三年以上有期徒刑，我國原則上也有管轄權。而殺人與強制性交，皆屬最輕本刑三年以上有期徒刑，故我國有管轄權。

而這次報導內容差異問題，除了讓我們再次探討了公海管轄權議題，同時也提醒我們培養媒體識讀能力的重要，對於媒體所提供的訊息，不要全盤接受，多查多看，善用網路資源，才能擁有不同的視野。

本文經授權轉載自法操 【管轄權】搭郵輪被性侵，卻因為在公海難以追訴？

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