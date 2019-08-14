自由開講》回應 「有了政績就會贏得選舉？」

◎吳俊益

昨日自由廣場讀者投書認為「有了政績就會贏得選舉？」一文，值得再分疏。一般認為政治人物尋求連任，只要把任內的政績秀出，就可獲得選民的認同，進而支持其連任，事實上，政策就算良善，但如果時空不利或選民耐不住改革過程的陣痛，反而不利選舉。

去年11月選前，小琉球、東港、前鎮、蘇澳漁民和漁業團體近三千人，拉著「拯救漁業、還我生路」的布條，沿途狂灑冥紙到立法院和農委會抗議，認為新漁業三法對違規的漁民裁罰太重，根本是滅漁。且批蔡政府靠漁民上台，對待漁民卻「條條論法」，把漁民當賊。但由於2015年台灣遠洋漁業被歐盟舉黃牌警告，執政的農委會如果妥協放寬，萬一台灣被改為紅牌，影響的所及是一年數百億的漁獲外銷，因小失大，故而農委會不因為漁民抗議而軟化執行，堅持打擊非法，年底民進黨選舉大敗。但是今年六月台灣卻因為有效打擊非法漁獲，被歐盟肯定解除了黃牌警告，反而保住了廣大漁民的生機。只是時間上卻是遲來的正義。試想如果解除黃牌的消息來自選前，想必會有不同的輿論風景。

但是今年六月台灣卻因為有效打擊非法漁獲，被歐盟肯定解除了黃牌警告，反而保住了廣大漁民的生機。（取自蘇貞昌臉書）

心理學家早已研究指出，影響選舉勝敗的關鍵，政績只是因素之一，在選情緊蹦的時候，決定勝負的往往是突如其來的黑天鵝事件，該事件牽動選民的情緒，改變了投票的行為。當年謝長廷競選高雄市長，選前與對手吳敦義民調仍有差距，媒體幾乎認定吳敦義會當選，但白冰冰一席「謝長廷不是人」的指控，卻意外牽動選民的情緒，加上吳陣營危機處理不佳，局勢讓謝陣營選情一夜反轉。

近期發生了總統府私菸案，現假設如果該案件在選前一週才被舉發，而劇本不變，總統府一開始仍以「超買」來定調，真不知選情會如何牽動。因為小英總統為了籌措長照經費，加上認定抽菸有礙健康，所以善意提高了菸價，希望一舉兩得，一方面以價制量，減少吸煙人口；另方面長照也有經費挹注，政策不可謂不好。結果政府一方面課癮君子不樂之捐，另方面卻國安局大開方便之門，走私香菸中飽私囊，事發後總統府竟以「超買」來定調，大大觸怒了廣大抽菸者的情緒，由於數量高達一萬條，也違背了一般人認為是「超買」的常識，讓人強烈感覺總統府在護短。好在林佳龍部長始終認定為走私並表示嚴懲，與論方歇，小英後來雖改口這是「造法私菸」，但民調明顯下降，危機處理不及格。

近期發生了總統府私菸案，現假設如果該案件在選前一週才被舉發，而劇本不變，總統府一開始仍以「超買」來定調，真不知選情會如何牽動。（資料照）

人類的矛盾在於「希望有改革，但又希望依照慣例」，在未來的激烈選戰中，民調在伯仲之間，政見或政績變成不是重點，「情緒」才是左右選戰的關鍵，理性是情緒的奴隸，愈近選舉日，稍一反應錯誤或不接地氣，結果可能逆轉，小英政府不可不慎。

（補教業）

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