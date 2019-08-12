自由限時批》白狼挺韓國瑜！老K呼應北京「鎮暴」說？！「新三角」將掀退黨潮？！

董森霖

民主台灣正在危險中！主張統一、一國兩制的白狼（張安樂），已在嘉義宣布統促黨挺韓國瑜！（符合韓的「不管什麼選票，多就贏」說法，自己更在當選高雄市長前往「港澳中聯辦」認證）而國民黨竟也在香港血淚反送中十個星期之時「下刀」，今天竟然呼應北京的「鎮暴說」，要求「被迫害」的民眾「理性克制」，無異雪上加霜，令人瞠目結舌！

由於郭台銘、王金平、柯文哲，被外界視為「新三角」政治盟友關係，不論策略性結盟或跨黨派合作等等，均將衝擊2020大選選情！而柯P昨天說，三人都是大忙人，會請三方幕僚去安排會面時間、地點與議題，希望就台灣整體利益與人民最大福祉來談，對目前台灣局勢坐下來談一談、交換意見。

香港11間大專院校學生會復聯合聲明支持「三罷」運動（罷課、罷工、罷市），呼籲全港市民在涉嫌濫權濫暴的警員受法律制裁。（路透社）

就在此時，國民黨中央評議會委員、前立委陳宏昌昨天接待蔡英文總統參香時，表示「為何提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」居然被韓的「紅衛兵」圍剿，揚言開除黨籍？！已引發基層黨員、知識藍、經濟藍的反彈和熱議，顯然亦將與「新三角」的「因緣際會」，掀起一股退黨熱潮！

簡言之，「新三角」在時機成熟時，必然會帶走一大批支持的黨員！加以所謂的「黃復興」早已是「國瑜黨」的主流（最近6大軍系團體發表挺韓），而「旺中黨」利用價值已盡，或將被「丟包」說，亦甚囂塵上，類此相互牽絲攀籐的鬥爭，猶與北京牽拖複雜，已然是大亂鬥！未來用腳退黨的人只有多不會少，只要查查「失聯黨員」紀錄便知！（據估計過去迄今已逾數十萬）

所謂「己身正，不令猶從。已身不正，雖令不從」。陳宏昌並沒有說錯，如果一個總統過去花天酒地，搞七捻三通通沒關係，那麼何以教育下一代立身處世？！當「草包」也能當總統，將可列「驚世」紀錄！韓國瑜自己也曾多次公開承認，當立委時確實放縱過，喝酒、抽菸、打麻將及工作不認真！諸此，都是最壞的「勵志」示範！難道韓家的教育，是可以如此的「與眾不同」，那麼台灣還要「教育」，幹什麼？！

試問，當年韓是「年少輕狂？！還是中壯「熟齡」？！而韓當台北縣議員、三屆立委，乃至後來的北農總經理，都是「中壯年」，豈能以「涉世未深」欺騙社會？！（像蔣孝嚴當國民黨祕書長，一次的「涉世未深」，便在政壇黯淡），如今國民黨連要韓戒酒，和公布「體格檢查表」？！都不敢言，遑言其他！

如今韓市長「吃碗內看碗外」。週週造勢，只當5天兼職市長，像話嗎？！真是天下奇聞！而「落跑市長」的名號，已做誠信蕩然盡失，已變成青少年學生的「愛說謊的市長」教材！這樣的不堪，還能厚顏選總統？！難怪成為7成高雄市民「不信任」的市長！而現在罷免韓國瑜市長行動，如香港反送中行動一樣持續不斷，罷韓團體並決定11月串聯，舉辦一場10萬人大遊行，今天上午9點30分已向高雄市警局遞件申請，警方表示將受理、審核並依法行政。

再者，今天的國民黨之所以被厭惡，就是從頭到尾沒有「堅守民主主權」的核心價值，只有與對岸暗通款曲的醜聞不絕如縷，猶不斷蠶食鯨吞台灣的民主自由，以及攻訐本土政黨的本事！故意假裝忘了習大大根本不承認的「一中各表」，還定調在台推行「一國兩制」，甚至不放棄「武力併台」等等，世人皆知！

但國民黨居然「瞪眼說瞎話，持續矇騙台灣民眾類此的事實，作為毀掉台灣民主樂園的幫兇！復因國民黨利（權）欲薰心，才會被「紅媒」左右，產生如此「花天酒地的總統候選人」！更不用說外界看不下去！就連知識藍和經濟藍都「投不下去」（若不以人廢言，連勝文說黨內初選靠「守電話」的民調取勝，很多人都感驚訝）！

至於香港的「反送中」日益加劇，遭迫害日甚！令人髮指！尤希望民主台灣力挺！然則，國民黨竟用：「堅持九二共識一中各表」冷漠回應，誠令挺港台自由民主人士傻眼和憤怒！難道台灣真要變成了香港嗎？！所幸港台有志之士，不屈不撓的奮鬥不懈，終獲國際社會和輿論支持，只有中國國民黨自甘沈淪，與中國共產黨沆瀣一氣，亦終將被民主台灣唾棄！掃進歷史墳墓！

今天（12日）香港醫護團體「2/8 醫護專職集會」更宣布發起無限期罷工行動，要求港府承認五大訴求，並怒斥警察執法喪心病狂、助紂為虐，「完全是重演六四事件的血腥與殘暴」。東區醫院醫護今天也發起集會靜坐，逾百名醫護人員戴上黑口罩，更有人於右眼位置蓋上紗布，抗議警方濫用暴力。

香港11間大專院校學生會復聯合聲明支持「三罷」運動（罷課、罷工、罷市），呼籲全港市民在涉嫌濫權濫暴的警員受法律制裁，和政府回應反送中的五大訴求前，應實施無限期「三罷」。香港網友則號召「百萬人塞爆機場」行動抗議，呼籲市民今天下午1時前往機場集合，要求參與人士以黑布遮眼，以示「警察還眼」，藉此抗議女示威者失明事件，並要求政府回應五大訴求，現已塞爆機場。

香港連登討論區的「連登仔」則發起眾籌，希望於8月17、18日於全球登報，「向全世界揭露香港政府如何不擇手段鎮壓示威人士」，活動啟動後1小時，已超過原定100萬美元（約新台幣3135萬元）的目標。

知名的台灣導演楊雅喆，昨天就在臉書痛批北京和港府暴力鎮壓，已到了人神共憤地步！「在地鐵站內無差別發射催淚彈！他們有在考慮人民的死活嗎？」而11日示威者在尖沙咀進行快閃堵路，短短不到半小時，港警隨即施放催淚彈，還波及無辜乘客！其中有一名女性，被警方射出的布袋彈擊中眼部、血流如注，而後傳出恐永久性失明。楊雅喆更直言：「看見這種暴行，我們只能喊香港加油？」更表示國民黨還在跟中國眉來眼去，要簽和平協定，能帶來什麼和平？希望大眾能勸勸長輩，別讓台灣成為下一個香港！」誠令人痛心疾首！

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