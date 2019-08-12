自由開講》新加坡可以 為何我們不行？

◎陳振

新加坡本月9日為建國54週年紀念日，但當地社區竟有住宅外牆出現1面中國國旗，事件引發軒然大波，此類行為在星國屬違法情事，最高可處6個月有期徒刑，且可併科罰金500新元，折合台幣約1萬1346元。

中國五星旗出現在新加坡社區住宅，被警方依法偵辦。（圖擷取自Stomp）

新加坡《新加坡國徽、國旗及國歌法》明文規範，出現在公眾場所的任何展示非新加坡國旗、國徽的行為全屬違法，只要被公眾看見就符合「公開展示」的要件，最重會面臨6個月有期徒刑，可併科罰金500新元。

因為新加坡自認是與中國大陸不同國家，而台灣國民黨郤主張憲法一中，既不敢定義中共為「叛亂組織」，又不敢說與中國是兩個不同國家，最後自己的中華民國也就變成「叛亂組織」的兄弟檔。目前綠營己經搶走了藍營的國家認同路線，而藍營則放棄中華民國走向聯共制台的紅色花瓶路線，軟骨頭的柯某人似乎也是如此。

相信許多人寧願看到友我的歐美國家國旗，也不願意看到想要併吞台灣的中國國旗出現在台灣街頭，因為自由、民主與人權才是全世界的最大共識。除非禮尚往來，阿歐西的國旗也能出現在中國城市，否則怎能容許對岸國旗出現在台灣街頭？

相信許多人寧願看到友我的歐美國家國旗，也不願意看到想要併吞台灣的中國國旗出現在台灣街頭，因為自由、民主與人權才是全世界的最大共識。（路透社資料照）

其實阿歐西（ＲＯＣ）已經由匹阿歐西（ＰＲＯＣ）所取代，那面國旗無法代表台灣，因為國旗中有某黨黨徽，國徽就是國民黨黨徽，國歌也是國民黨黨歌，國民黨不要再自欺欺人說兩者有何不同。

更進一步說，阿歐西的國旗原本是五色旗，後來國民黨所謂「北伐成功統一」後，強行更換為目前的旗；國歌本來是卿雲歌，也被國民黨以其黨歌取代，可說是無法無天，令人心服嗎？不只中國人不滿，台灣人更不認同。

平心而論，國歌代表一個國家精神的象徵，可以凝聚全民士氣，然而長久以來，國民黨卻老是強迫台灣人將其黨歌當國歌唱，只因國民黨的威權統治，讓人敢怒不敢言，如今已經是民主政治，小英政府為何還是被當「莊孝維」？

筆者認為可以蔡振南的「母親的名叫台灣」或蕭泰然的「台灣翠清」取代，畢竟這兩首歌才能真正代表台灣的精神。屆時各項選手在國外獲獎，聽到大會演奏這樣的國歌，才會令人感動流淚。

總之，我們應效法新加坡的作法，給予適當規範，否則讓中國國旗經常出現在台灣，會引起台灣人恐慌。此外，國歌與國旗也應該更改，以免全民被繼續當「莊孝維」。

（教師）

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