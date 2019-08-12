自由開講》柯文哲雪崩式退讚潮後的「柯學」！？

◎余止

近日柯文哲的臉書專頁粉絲數在8/10、8/11兩日，分別掉了約20446、32469名粉絲，變化的數量之大，大概是台灣網路政治史前所未見。然而，面對如此嚴峻的挑戰，柯文哲卻像他一手帶大的韓國瑜只會「條件性反射」式的回答，韓國瑜的條件反射是「發大財」，柯文哲則是只會狂酸反對者是「1450」（民進黨的網軍），並說些「起伏只是正常現象」等不著邊際的話。沒想到，這位以當網紅起家的市長，卻對網路政治的現況如此陌生，令人納悶。

近日柯文哲的臉書專頁粉絲數在8/10、8/11兩日，分別掉了約20446、32469名粉絲，變化的數量之大，大概是台灣網路政治史前所未見。（讀者提供）

柯文哲不懂的是：所謂網路上的「網軍」，說穿了就只是一種自發性的「群眾」，這種自發性的「網軍」既有群眾的心理，也有群眾的行爲，正如群眾心理學權威勒龐（Gustave Le Bon）在其經典之作《烏合之眾》（The Crowd）指出：「群體只知道簡單而極端的情感⋯⋯群體為了自己了解甚少的思想，便敢於直面死亡，這樣的事例數不勝數。」

網軍也是如此，網軍其實就是「網路上的群眾」，甚至是網路上的「義勇軍」，所以，驅動網軍背後的是受「理念」感召「勇猛向前」的「群眾」，而不是柯文哲心目中「領錢辦事」的「1450」，如果只是經操作而達成的風向，完全無法達到群眾行為的「必要條件」，我猜柯文哲在2014年勝選時應該很懂這個道理，但到2018年後就 忙著分化過去的支持群體，所以今日反倒被過去的網路支持者唾棄，令人不勝唏噓。

政治人物粉絲專頁的粉絲數比較圖，淺綠色曲線為柯文哲（修改自專頁儀表板）（作者提供）

社群媒體終究只是一種「媒介」，反映的是群眾對一個政治人物最直觀、素樸的看法，但當一個「科學家市長」搖身一變成為「柯學家市長」，對數字顯現出的危機置而不顧，而只用主觀判斷甚至「條件反射」去取代理性的推論，那麼所謂「科學家市長」說穿了其實就只是如宗教信仰般的「柯學家教主」罷了。

（學生，高雄市民）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法