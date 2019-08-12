自由開講》韓郭柯相爭，中共得利

◎理伯書

從7月中國民黨初選過後，總統大選情勢陷入更不確定性，醜態盡出的韓國瑜喚不回黨內團結，郭台銘遲未表態又動作頻頻，讓人摸不著頭緒，柯文哲更三不五時蹭一下郭台銘，打著團結名義騙取郭台銘合作，極大化自己的身價和金價，從中吸取藍營選票。眼看泛藍陣營整合無望，棄保傳言甚囂塵上，中共可是洋洋得意，準備坐收漁翁之利。

原本中共想要在總統大選複製高雄市長選舉的韓流效應，因此透過紅媒吹捧，把韓國瑜拱起來代表國民黨參選，沒想到收買台媒的錢都花了，洗腦台灣人的速度卻還是沒有韓國瑜崩壞的速度快，讓國民黨支持者紛紛失望退去，吳敦義也淪得整合不力的罪名。

民進黨執政越成功，中共就越想徹底根除。（資料照）

由於韓國瑜的氣勢正在走下坡，國民黨在韓的帶領之下無法產生太大的母雞小雞優勢，反而會讓綠營與新生代更加集結，所以如果能讓韓郭柯三位同時參選、或韓郭選柯不選、各自帶黨拚立委，或是乾脆郭柯配、力拼民眾黨的立委席次，分進合擊圍剿蔡英文，對中共來講可以撈到的好處都比現在只有韓參選來得多。

加上香港反送中情勢越演越烈，中共與港警越來越高壓殘暴的打擊手段，罷工、罷市、罷課活動持續擴大，台灣人也憤而起身挺香港護民主，因此中共很清楚，台灣這次總統大選，八九不離十是民主牌大勝，任何中共同路人都會被台灣人民唾棄，也就是說，無論是一國兩制的韓國瑜，或是一中各表的郭台銘，或是兩岸一家親的柯文哲，即便勢力整合，或棄韓保郭柯，要挑戰蔡英文連任都是難上加難。

在打不倒蔡英文的情況下，中共只好重擬策略，放任韓郭柯相爭，從最近棄保訊息在紅媒默默發酵，就可窺知中共的意圖，目的是要讓蔡英文跛腳，拔掉民進黨的立委席次，讓蔡政府面臨朝小野大的困境，屆時不只所有政策都推不動，每天還能指使不同黨派、不同立委輪番上陣打擊蔡政府，讓台灣政治陷入各種謠言抹黑的紛亂局面，徹底打垮民進黨，也打垮台灣人對民主與進步價值的信心。

要知道，民進黨執政越成功，中共就越想徹底根除。回顧蔡英文執政這三年，成功守護民主，把台灣的未來留給台灣人決定；為了國家能長治久安，甚至不惜犧牲選票，痛下決心改革，讓年金得以永續，經濟財政也大為改善，各種進步價值都持續往前推進；年輕世代也紛紛覺醒，自認天然獨，不願對中國低頭。以上種種在中共眼裡都是大忌，而且蔡英文無論面對政治或經濟威脅都沉著不躁進，深獲國際社會信任，不像韓柯二位中共代理人那麼好控制，也不像郭台銘的企業命脈受中國箝制，所以出動大量網軍造謠抹黑、收買台灣媒體製造假新聞，干擾台灣選舉。

離總統及立委大選只剩不到半年的時間，染指台灣媒體與企業的中共，還不曉得會使出什麼招數來分化台灣社會，台灣人民唯有更團結更小心，明辨是非正義，做出正確選擇，才能抵抗中共蠶食鯨吞。眼看現況中共已經得逞讓棄保話題發酵，郭台銘也心動不排除與柯文哲合作，筆者只能勸郭台銘要懂得識人，不要被韓、柯這兩位中共代理人騙去，否則就等於是幫助中共控制台灣。

（智庫研究員）

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