自由開講》政府要整飭補助案紀律，時代力量到底在怕什麼？國民黨在喊什麼燒？

石中見

時代力量立委高潞以用助理涉嫌利用職權之便，獲取政府高額補助之案還餘波盪漾，近日一份經濟部內部公文流出，主旨為清查時代力量五位委員辦公室所申請之補助案內容，沒想到卻被國民黨黨團總召曾銘宗首先披露，假好心的替時代力量叫屈，批評民進黨政府在利用國家機器整肅異己，想不到，下午時代力量黨團總召徐永明，也跟進召開記者會，要求行政院一同檢視藍綠兩黨立委的補助案，並稱他十分生氣，我們的政府居然用國家力量在調查立法委員。

這實在是十分滑稽的一幕，首先，時代力量很明顯的是被國民黨吃豆腐了，我們什麼時候看過國民黨幫時代力量講話呢？何況曾銘宗今天出來先爆料，根本就是怕行政院查到國民黨委員頭上，先說先贏，由此可見國民黨對時代力量，根本是黃鼠狼給雞拜年不安好心，然而，時代力量不知道是近來黨內紛爭頻仍，還是根本沒有政治判斷能力，居然跟著國民黨一起開記者會，一起指控執政黨，真的是別鬧了，這些事所有的源頭，不就是你們黨的高潞以用惹出來的？外界都還在等待時代力量以檢視私菸案的態度來用在對高潞以用的處理上，結果內部不先處理，卻想要把帳賴到行政院頭上來轉移焦點，這個邏輯不就跟自己騎機車沒戴安全帽被警察攔下來，然後大罵警察其他人也闖紅燈為什麼不抓一樣嗎？

事實上，時代力量的委員們，在這些年的預算審查時，常常出現非常「驚人」的提案，就拿高潞以用委員來說，在今年中央政府總預算協商時，居然提出一個要科技部在東部也設立「綠能科學研究中心」的主決議，理由是因為綠能發展要以自然資源豐富的地方為主，不應該只有西部的沙崙綠能中心，的確綠能發展是靠自然資源沒錯，然而台灣的自然資源要應用在發電上，西部是真的比東部還要適合，以日照量來說，最高的地方剛好就在台南，又如果談到風力，苗栗台中彰化外海，及屏東鵝鑾鼻外海是最強的，如果要說水力發電，東部的溪流既短又急，大多都位於保護區內，能開發的水力發電早都開發了，又哪來東部自然資源比較豐富，應該設置綠能科學研究中心的理由呢？

高潞以用委員在今年中央政府總預算協商時，提出一個要科技部在東部也設立「綠能科學研究中心」的主決議，理由是因為綠能發展要以自然資源豐富的地方為主，不應該只有西部的沙崙綠能中心。（本報資料照）

此外，高潞以用委員還提出了另一個更匪夷所思的主決議，要求往後在原住民地區進行開發的業者，在開發前都應該先詢問原民會，開發的土地有沒有人來申請劃設為原住民傳統領域，如果有，就要踐行原基法21條的諮商同意權才能開發，注意這邊的重點，是「只要有人來申請」就算，不是原民會已經「核定」的喔！這個提案，完全不理解原基法對於傳統領域與部落諮商的定義，更是徒增原住民地區發展的許多困擾，哪有一個廠商會願意在開發之前跟一個根本還不知道是不是傳統領域的代表們談判呢？會提這樣的條文，背後沒有其他的考量嗎？

徐永明委員也不遑多讓，除了用海量提案修理特定部會外，還在朝野協商會場，全國直播時，藉口某部會聯絡人態度不佳，跟他表示預算「要刪要凍隨便你」，對該部會預算大砍特砍，偏偏那位聯絡人在立法院各委員辦公室的眼中，素以「親切有禮，使命必達」著稱，在年年國會連絡人評鑑中均榮獲第一名，怎麼到了徐永明委員那邊就變成會恐嚇委員的不良公務員呢？原來真正的原因，就是該部會主管曾經在質詢時給徐永明委員漏氣，徐永明委員不敢指名道姓的修理，卻拿一個小小國會聯絡人開刀，完全沒有一個立法委員的高度，還利用審議人民的納稅錢的機會來公報私仇，怎一個難看了得？

在這邊實在是要奉勸徐永明委員跟時代力量黨團，自己內部對於高潞以用的處理趕快給外界一個交代，不要動不動就把內部問題外部化，以為賴給行政院就沒事了，殊不知現在全國人民都在睜大眼睛看著你們，是否也用一樣的高標準來要求自己，特別是神隱到幕後的黃國昌，不要以為躲著就沒事，時代力量與台灣現在的政治環境走到如此程度，你可是非常「居功厥偉」呢！

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