胡，怎麼說》蔡賴真刀對決，激發台灣正能量！

賴清德在民進黨的總統初選當然是選真的！蔡、賴在競爭過程，真刀真槍厮殺，兩方陣營或明或暗的打成一團。絕非演戲。

賴的確想取蔡而代之，想要問鼎總統大位。蔡也把賴當做連任的大阻礙和威脅而嚴防。以上種種都是真的，事、物、人證都在。

就是因為一切都是真的，蔡賴打得認真、全面動員、打得激烈、明的暗的都上陣，兩人絕不是演戲，才會因真刀對決發生正能量、產生正效果，結果出乎預料的，讓綠營整體士氣大振。

這是我的觀察及回顧，民進黨總統初選的主軸線發展就是這樣！

第一個大讚要給賴清德。他真的在力拚總統大位，才會意外產生正效果。敗得大器!

第二個大讚給蔡英文。她的潛力、能力在面對賴清德強力挑戰時，都激發出來了。

第三個大讚給蘇貞昌。他hold住政府行政機器運轉，強力、有效、迅速，讓人們放心，政治怎麼爭丶怎麼吵，天也不會塌下來。

第四個大讚給卓榮泰、羅文嘉。他們心臟夠強，未來足堪大任。

也要給吳敦義那邊的國民黨及候選人按讚，看來他們並未動員介入去攪局。競爭也要各守分寸。

給了那麼多大讚、小讚，請大家不必再為那些些小鼻小鼠眼、雞腸鳥肚自私心的人生氣。大局丶主流早已遠離並抛棄了他們，他們手段再卑鄙汙劣，也看不清、追不上、摸不著、更撼動不了主流大局！

這次總統初選把議場及戰場拉回到台灣主體之爭，讓藍營也必須在台灣戰場求勝，這就是大功一件！團結，就從這裡開始！

民進黨總統初選曾經煙硝瀰漫，如今塵埃落定，由蔡英文勝出，代表民進黨角逐總統大位，在這過程中，賴清德不論勝負，都表現在良好風度，黨主席卓榮泰也在風雨中穩住陣腳，讓初選完美結束，整個初選過程值得社會各界給予高度肯定。（資料照，記者劉信德攝）

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