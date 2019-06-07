Mygopen》【觀點】乾燥劑丟水中爆炸男童眼睛失明？正確處理乾燥劑意外

這類乾燥劑、抗氧化劑有相當多種，當我們遇到這類乾燥劑造成的意外時（無論誤食或接觸），該怎麼處理呢？

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你 LINE 收到關於「男童貪玩將乾燥劑丟水中，砰一聲……眼睛失明」的新聞影片嗎？內容描述中國男童因好奇，將餅乾包裝中的生石灰乾燥劑丟進裝有飲料的罐子裡，沒想到飲料罐爆炸造成男童右眼燒灼，當時緊急送醫，但眼球已遭鹼性液體侵蝕，後來醫生宣判終生失明。當我們如果遇到類似的事件，該怎麼處理呢？

這裡提供相關正確處理乾燥劑意外的知識給大家參考。

原始LINE流傳訊息：

主要是這段影片：

訊息說明：

真的有這樣的新聞，發生在中國的事件，相關媒體也有報導過男童將生石灰乾燥劑丟進裝有飲料的罐子中，沒想到容器爆裂，男童的右眼因意外燒灼，緊急送醫但眼球遭侵蝕、溶解，醫生宣判終生失明。

如何正確處理乾燥劑意外：

這類乾燥劑、抗氧化劑有相當多種，當我們遇到這類乾燥劑造成的意外時（無論誤食或接觸），該怎麼處理呢？這裡可以先參考毒藥物防治諮詢中心的這個乾燥劑、抗氧化劑的急救宣導資料：

根據如 LINE 訊息影片描述的乾燥劑類型，屬於氧化鈣（生石灰），如果誤食容易造成腐蝕灼傷口腔與腸胃道，而另一種類型（矽膠粒、抗氧化劑）則不太會被腸胃吸收，通常會隨糞便排出體外。所以誤食的話都不建議催吐，因為腐蝕性的物質催吐會造成二次傷害；而顆粒狀的異物催吐則容易被嗆到氣管中，導致吸入性肺炎，反而更難治療了。

誤食乾燥劑該如何處理？

另外關於誤食的狀況，可以參考兒科急診吳昌騰醫師提供給大家清楚地處理方式：

市面上的乾燥劑，最常用是以下兩種



乾燥劑1



白底藍字防水紙包裝

1.成份：氧化鈣CaO（生石灰）



2.中毒症狀：嘴裡有灼熱感，嘴唇、舌頭與食道腐蝕灼傷。



3.該怎麼辦？



A.不要催吐！



B . 稀釋： 病人意識清楚可吞嚥時， 喝水或牛奶120~240cc。



C.記得送醫：若病人誤食大量請儘速送醫！

乾燥劑2



透明塑膠小包裝

1.成份：矽膠（SILICA GEL）



2.中毒症狀：矽膠不會被腸胃道吸收，所以不致於中毒。



3.該怎麼辦？



A.不需催吐也不用稀釋。



B.無明顯不適，且確認只有吃入矽膠，則不須送醫院。

眼睛不幸接觸該如何處理

根據康健雜誌的採訪報導，台北市立聯合醫院中興院區醫務長蔡景耀眼科醫師表示：眼睛遇到酸鹼物質，除了高溫的「熱危害」，更棘手的便是酸和鹼，因為鹼性物質易穿透、融化。因此誤觸應緊急以大量清水沖洗，除了立刻沖洗眼睛外部，還得持續用藥，預防進一步的傷害。

如果眼睛接觸到酸性或鹼性藥物，緊急處置的第一個步驟就是「遠離傷害」，接著用乾淨清水沖洗患部，即使生石灰或熟石灰水會和清水產生作用，仍應設法用大量清水沖洗掉，否則淚液也會和這些化學物質產生反應，繼續傷害眼睛。待沖洗完畢後，再用濕毛巾覆蓋並儘速送醫。一般來說，醫師會使用器具將眼睛撐開，持續以生理食鹽水沖洗數小時，為了讓傷害降到最低及幫助將來復健，通常還會使用抗生素藥膏、藥水，搭配補充維他命C和類固醇，讓組織活化，並降低過敏反應與避免將來角膜、眼皮結疤太過嚴重，導致眼睛變形，眼皮無法閉合，增加重建的困難度。

資料來源：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師 - 兒科急診的小故事



資料來源：毒藥物防治諮詢中心 - 乾燥劑、抗氧化劑（PDF）



資料來源：康健雜誌 - 男童吃零食 飲料突爆炸眼瞎 竟是「乾燥劑」惹的禍

本文經授權轉載自Mygopen 【觀點】乾燥劑丟水中爆炸男童眼睛失明？正確處理乾燥劑意外

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