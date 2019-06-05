Mygopen》【假LINE】中裕製藥、健保？同婚一定要過的原因？愛滋病謠言

這兩則謠言都是講相同的事件，但同時參雜了個人觀點進去，對於健保的謠言訊息，過去疾管署也澄清過，在 107 年愛滋感染人數是繼 101 年以來最低，且與前一年降幅達 21%。

最近 LINE 流傳「台灣悲哀（同志雜交）感染（愛滋病）非常高」、「這樣中裕製藥才能大撈特撈」、「知道為何同婚一定要過的原因」，並附上相關影片或新聞。事實上衛福部疾管署過去就針對部分訊息內容做過澄清了，訊息曲解同志婚姻、健保給付以及中裕製藥的說法，相關變形內容還是在 LINE 上流傳，並加入了許多個人觀點在裡面，收到訊息時真的要小心。

同婚與中裕製藥、健保、愛滋病關係的謠言

原始 LINE 謠傳版本：

謠言破解說明：

這兩則謠言都是講相同的事件，但同時參雜了個人觀點進去，對於健保的謠言訊息，過去疾管署也澄清過，在 107 年愛滋感染人數是繼 101 年以來最低，且與前一年降幅達 21%。

除了立法院院會三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，同性婚姻正式獲得法律保障之外，其實在 2018 年公投第 10 案與第 12 案結果，均表明另立專法保障同性婚姻，而且依照公投法第 30 條規定，政府應於 3 個月內研擬相關之法律回應。並非訊息描述中執政黨硬要通過同婚法，而是遵守公投法並依其制定通過專法。

基本上台灣比起英國、泰國來說，門檻和藥費都很高，還必須通過 5 道關卡才能獲得合法居留身分，居留滿 6 個月，因染愛滋被通報列管，開始治療的頭 2 年自付藥費，一年約 20 萬元，並有就醫、治療紀錄後，才能獲得健保給付，跟謠言內容傳達的說法差異很大，訊息對中裕新藥的描述，健保署也尚未收到任何申請給付的案件。

而且 ETtoday 這篇「曾有文／全球愛滋病患感謝台灣健保！」也下架了。

相關官方解釋：

對此，過去中裕新藥有相關的澄清：



網路上近日有些影響本公司信譽的流言，惡意揣測愛滋病的感染率可能經由同婚合法化而上升，本公司也因而可獲得商業利益。

一、本公司這十年來所開發的愛滋病藥物，都是著眼於世界市場，目前在美國已提出 TMB-355 的上市申請。台灣的愛滋病市場不及美國的百分之一，再加上健保對藥價的控制，本就不會有龐大的利益。再者，本公司從前年申請上櫃以來，就一直公開聲明在台灣地區銷售不以營利為目的信念。

二、根據本公司在最近期的股東名單，接近三萬人，其中沒有政治人物擁有高額股票，公司近幾年來也未與任何政治人物或機構接觸，完全專心於新藥的研發。

三、同性婚姻是個社會議題，不是經濟或商業議題。每個人--包括公司的同仁--都可參與表達意見，但本公司不會--也完全沒有--預設立場。我們期盼政府在未來制定相關法律時能兼顧考量各層面、弱勢權益及固有社會規範，減少對立，勿持續消耗社會成本。

另外衛福部食藥署也針對有關網路社群及論壇內謠傳「同婚助長台灣愛滋感染加速健保破產、今年愛滋人數創新高？開啟同婚終止愛滋健保給付？」等不實議題做出澄清：

一、依據「世界經濟論壇」（WEF）世界評比，台灣屬愛滋低盛行率國家，我國愛滋防治表現於全球評比為第1名。

二、依據疾管署統計資料顯示，107年新增愛滋感染人數為1,992人，是繼101年以來最低，與前一年比較，降幅達21%。

三、我國自從開放外籍配偶納入愛滋公務預算補助，至今每年外籍配偶感染人數並沒有增加，放眼世界等先進國家均以公費或保險制度提供感染者適當治療，並配合相關配套措施遏止疫情蔓延。

四、任何疾病的傳染並不會區分性別、性向。

五、任何訊息不應涉及洩漏影射個資，若違法可依個人資料保護法、刑法等相關法規對洩漏者、散布者進行裁處。

資料來源：Yahoo!股市 - 中裕：台灣愛滋病市場不及美國1%再加上健保對藥價的控制，不會有龐大的利益



資料來源：疾管署 - 有關網路流傳外國人染愛滋病來台2年後，所有外國人的愛滋病治療費用是由健保署負擔，疾管署特此說明

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