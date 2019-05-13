台灣回憶探險團》1905.5.13 日俄戰爭，臺灣史上首次全島戒嚴

1905年由於傳出俄軍可能對日治下臺灣攻擊的消息，故日本官方於4月14日發佈將沿海地區及澎湖島馬公實施戒嚴令，5月13日實施全島戒嚴令。戒嚴令於同年7月7日解除，臺灣經歷了有史以來第一次戒嚴，為期約兩個月。

圖：日俄戰爭圖繪

台灣回憶探險團

說到戒嚴，很多人可能都會想到中華民國政權 1949 年在臺灣頒布的戒嚴，但你知道這其實是臺灣史上的第二次戒嚴嗎？

辛丑合約簽訂後，由於俄國拒絕日本自東北撤軍的要求，兩國先前累積的一系列矛盾終於積累到了極致，1904年2月8日，日本海軍聯合艦隊司令東鄉平八郎率軍對旅順港發動進攻，重創俄國戰艦三艘，日俄戰爭正式爆發。

1905年3月10日的奉天會戰，是這場戰爭中最大的決戰，由於錯判形勢，俄軍死傷將近12萬人，旅順也在年初被日軍攻下，不甘心的俄軍仍試圖調度東方的波羅的海艦隊，由於傳出俄軍可能對日治下臺灣攻擊的消息，故日本官方於4月14日發佈將沿海地區及澎湖島馬公實施戒嚴令，5月13日實施全島戒嚴令，5月25日，波羅的海艦隊經過台灣東部海面，並在對馬海峽與日本聯合艦隊相遇，經過兩天的激戰，俄軍只剩下三艘戰艦逃往海參崴。戒嚴令於同年7月7日解除，臺灣也經歷了有史以來第一次戒嚴，為期約兩個月。

日本宣傳海報：沙皇尼古拉二世從噩夢中驚醒，看到戰鬥歸來的殘兵敗將。作者：小林清親，1905年（維基共享）

而二戰後中華民國政權在臺灣實施的戒嚴令，名義上因應戰爭局勢，實為鞏固外來統治，竟不公不義的實施了38年，至今我們不但聽不到一句道歉，反而常聽到黨國信徒這樣說：「這種戒嚴令很輕微沒什麼啦」「戒嚴超棒的社會一片祥和」「蔣經國解嚴你們還不快感恩」。這就是臺灣史上的第二次戒嚴。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1905.5.13 日俄戰爭，臺灣史上首次全島戒嚴

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