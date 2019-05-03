法操》【法官宿舍種菜事件】在國有地種菜，會怎樣？

民眾占用公有地的情況屢見不鮮，甚至有民眾利用分隔島當作自家菜園。究竟民眾拿國有地去做私人使用，會受到什麼處罰？

法操司想傳媒

台東地院郭法官因不滿同事吳法官的父親在法官宿舍空地種菜，在判決書中抒發意見，引起各界討論。但媒體討論的方向，大多為此法官利用撰寫判決書的職權，去調侃同僚的行為，甚少有人討論到吳法官父親種菜行為。不過也有媒體報導提到其他同住法官也認為這件事是誤會。

由於不能確定法官宿舍中的爭議，所以就讓我們回到一般的情況。其實民眾占用公有地的情況屢見不鮮，而根據媒體報導，甚至有民眾利用分隔島當作自家菜園，究竟民眾拿國有地去做私人使用，會受到什麼處罰嗎？

竊佔國土罪？

相較於「侵占罪」，「竊佔罪」是大眾較不熟悉的罪名。過去法操曾撰「身為檢察官，侵占與竊佔卻傻傻分不清楚？」一文，內容有詳細解釋到為什麼拒絕返回不動產屬「竊佔罪」。簡單說，因為不動產的所有，需要以「登記」為生效要件，所以並不會因為有別人占有，就喪失所有權，所以占有他人不動產，應屬刑法第320條第2項竊佔罪，可以處5年以下有期徒刑。

而在公有地上種植蔬菜，是否會構成竊佔國土呢？由於竊佔罪，指在違反他人意願的情形下，排除他人對不動產原本的持有狀態，並重新建立支配管領力之行為。竊佔只需要有不法利益之意圖，即可成立。而種植蔬菜供私人食用，就可以符合本罪所指的不法利益，且過去也的確有人因為在國土上種菜，而被依竊佔國土罪函送。

人行道種菜，各縣市罰款大不同

而除了刑法上的刑罰與民法上的不當得利、所有物返還等請求外。如果是在人行道上種植蔬菜，還有可能被各縣市政府開罰。但由於道路的管制與維護，屬於地方自治項目，故各縣市的罰則皆有不同。

以台北市為例，規範在《臺北市市區道路管理自治條例》可以處5000元以上2萬5000元以下罰鍰；新北市則是規範在《新北市樹木保護自治條例》，若私自種植影響到行道樹，則可以處3000元以上5萬元以下罰鍰；台中市規範在《臺中市公園綠地園道及行道樹管理自治條例》，可以處1200元以上6000元以下罰鍰；台南市則是規範於《臺南市公共設施植栽管理自治條例》，未經主管機關同意，修剪、移植或砍伐，則需回復原狀或照價賠償。

種植處不同，也有不同的法規處罰

若人民所佔用的國有地屬於森林法規範，則可能觸犯森林法第51條非法墾殖占用罪，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣60萬元以下罰金，水土保持法第32條、第33條等。（詳見：內政部Q&A。警察機關配合偵辦濫墾林地、山坡地及盜（濫）伐林木案件依據何種法令執行？）

查詢判決書後，實務上雖然並沒有單純種植蔬菜就被以竊佔國土罪判刑的案例，但此可能是在偵查程序就由檢察官以緩起訴或職權不起訴所致。況且各地方政府還是可以對此類行為另行依法開罰，建議民眾還是不要以身試法。若民眾想要體驗種植樂趣，目前各縣市幾乎都有綠地認養的相關規定，大家可以循合法途徑，享受植栽樂趣。

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本文經授權轉載自法操 【法官宿舍種菜事件】在國有地種菜，會怎樣？

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