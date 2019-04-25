政治的日常》佔領體制下的幣原喜重郎和第一次吉田茂內閣（下）

吉田茂在三催四請下，提出了「不負責籌措資金、不干預閣僚選拔、不爽可以隨時不幹」三個條件，勉強組閣，第一次吉田內閣成立。

李拓梓

續上篇

就在戰後的政治體制風暴進行的當下，人民此時的生活，卻是在水深火熱之中。1945年的荒年問題，在秋收時呈現。政府配給的米完全不夠食用，黑市逐漸成形，在那裡可以用更高的價錢，買到任何想買的東西。而佔領軍也因為衣食無虞，成為特權階級，無論在食物的配給、辦公和住宅廳舍的使用，甚至換不完的女朋友「盼盼女郎」們，都呈現優勢。

日本社會正因為新的貧富階級出現，呈現崩潰邊緣的狀態。都市的糧食供應不足，直接生產糧食的鄉村反而變得相對富裕。許多都市人都搭乘火車，把身上各種值錢的貨物變賣，換取更多的米糧。也有復員軍人不願意回到都市上班，只因為留在鄉下老家至少還能吃飽。水木茂的《昭和史》當中，也描述了自己想到東北買米，結果弄得身無分文，連外套都典當的往事。

此外，男人們因為等待美軍恩客的「盼盼女郎」出現，而感到嚴重的自尊受損。同一時間，社會犯罪事件層出不窮，最有名的就是姦殺多名婦女的小平義雄，他屢次利用「可以買到便宜的糧食」之類的理由，騙取女性的信任，進而逞慾滅口。小平義雄戰爭時被派駐在中國戰場，他承認在戰爭之時，經常在戰場做類似的事情，也引起了輿論大譁。

等待美軍恩客的「盼盼女郎」。（圖：網路）

對於當時的女性來說，溫飽是最重要的事。許多戰爭孤兒寡婦嗷嗷待哺，對他們而言，最重要的事情不是佔領軍施捨的平等投票權，而是吃飽。上野車站每天擠滿無家可歸的難民，一個飯糰就可以唆使他們去做任何事。

對再一次有機會活躍的共產黨而言，此時就是最佳的成長時刻。在佔領軍允許之下，戰前被逮捕的左翼領袖像是德田球一等人紛紛得到釋放，遭到取締的共產黨恢復運作。從中國延安回到日本的野坂參三，在東京以「為人民所愛的共產黨」為題發表演說，談到共產黨是真正的愛國者，得到瘋狂的歡迎，他具有煽動性的演講震撼全國，也給了共產黨擴張成長的機會。

1946年，在GHQ加入女性投票權的堅持下，大選順利結束。由於GHQ鼓勵民主和政黨，這場選舉有很多重要的突破，其一是鳩山一郎領導的自由黨變成第一大黨，不過鳩山本人卻在組閣前夕遭到「公職追放」褫奪公權。其二是首次參選的女性就得到三十九個席次，婦女參政權確實得到大突破。其三就是共產黨得到四個席次，首次進入國會，雖然他們經營的重點顯然是民間工會。

第一大黨是自由黨，理當要出面組閣，但是幣原喜重郎卻在選後第一時間，加入了進步黨並接任黨首，主張自由黨、進步黨、社會黨聯合組閣。幣原的舉動沒有得到支持，卻引來輿論大譁，各黨都不買帳。自由黨和社會黨、協同黨、共產黨甚至成立了「打倒幣原共同委員會」，認為幣原玩弄權術、手段卑劣，幣原內閣的厚生大臣蘆田均宣布辭職，幣原內閣垮台。

吉田茂。（維基共享）

政壇明爭暗鬥，社會也風聲鶴唳。五十萬人在勞動節前夕聚集於皇居廣場，反對保守政權，並要求社會黨組閣。五月十九日，發生「糧食勞動節」運動的共產黨人德田球一衝進首相官邸，靜坐了兩小時，宣稱「食物比憲法優先」。還有人要求要檢查天皇、官員的菜單，指控他們飽食終日，人民卻餓死街頭。

因為內閣無法組成，垮台出現了空窗期，幣原要求最大黨自由黨黨魁鳩山出面組閣，但就在鳩山答應，並且晉見天皇之際，卻發生了GHQ的公職追放要求。鳩山自然無法再出任首相，大家只好找他的好朋友吉田茂出面組閣。吉田茂在三催四請下，提出了「不負責籌措資金、不干預閣僚選拔、不爽可以隨時不幹」三個條件，勉強組閣，第一次吉田內閣成立。

第一次吉田內閣最大的挑戰，就是完成憲法修正的程序，以及解決空前險峻的糧食問題。糧食不足，左翼力量越發蓬勃，GHQ現在才警覺到情事有點嚴重。1947年二月，在共產黨主導下，成立了「全國官廳工人工會共同鬥爭委員會」，提出了「二一大罷工」的訴求，提出打倒吉田內閣的訴求。吉田茂選擇與之對抗，稱發起遊行的人是「不逞之徒」，堅決不肯退讓。罷工一觸即發，當時柏林危機已經發生，東西冷戰格局已成，GHQ也感覺到如果不加干涉，現下的貧窮問題和糧食危機，可能會導致日本赤化。

五月十九日，發生「糧食勞動節」運動的共產黨人德田球一衝進首相官邸，靜坐了兩小時，宣稱「食物比憲法優先」。（圖：網路）

GHQ先透過非正式管道要求不要舉辦罷工，但主導罷工的共產黨顯然不接受，認為佔領軍不能這樣亂搞，麥克阿瑟將軍對共產黨的態度很不滿，就直接下令中止罷工。形勢比人強，罷工的發起人共鬥議長伊井彌四郎講完「退一步，進兩步」，在壓力之下屈服，終止了了箭在弦上的「二一大罷工」。

這樣氣氛下的吉田內閣自然不長命，麥克阿瑟將軍對吉田未積極處理共產黨，又偏向保守主義的政治態度不滿意，共產黨也對吉田的保守態度反感至極。麥克阿瑟建議既然政經情勢面臨巨變，乾脆提前舉行大選。1947年日本依照新憲法，辦理第一次選舉，社會黨奪得第一大黨，有了前輩好友幣原的教訓，吉田並沒有戀棧權位的打算，爽快的將首相位置交給社會黨黨首片山哲，這是日本歷史上第一次有了左派內閣。

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