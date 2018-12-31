政治的日常》終戰首相鈴木貫太郎（二）：無條件投降

鈴木貫太郎內閣完成了自己被交付的任務，日本戰敗，美軍即將登陸，新的時代來臨。

李拓梓

續上篇

1945年，雅爾達會議的召開，盟軍得到了蘇聯出兵的承諾，但是蘇聯對於出兵的時間並沒有定案。也就在同時，美國總統杜魯門接獲訊息，原子彈試爆成功。這個劃時代的恐怖發明，終於要首度被使用在戰爭上，第一個苦主就是廣島市。

廣島市是第二總軍的司令部，附近的江田島是海軍大學校的所在。八月六日上午八點十五分，原子彈投下，廣島市的一切都在一瞬間消失。日本政府高層驚慌失措，面對無法估計的損失，他們先是封鎖消息，後來又釋出了「特殊炸彈」的訊息，政府高層隨即開會，但是仍然遲遲無法對無條件投降達成共識。

八月八日，蘇聯對日本宣戰，大軍向中國東北長驅直入，號稱精銳的關東軍幾乎無法抵擋。

八月九日，第二顆原子彈在長崎落下，再一次毀滅了舉目所及的一切，日本政府高層正在會議中。首相鈴木貫太郎和海相米內光政，還有外相東鄉茂德，再一次提出接受「波茲坦宣言」的主張，陸相阿南惟幾、參謀總長梅津美治郎、軍令部長豐田副武則一如預期，堅決地反對。

1945年8月6日上午8點15分，原子彈投下，廣島市的一切都在一瞬間消失。（AP）

但是很有趣的是，內閣是現役武官制，陸軍如果想要繼續打下去，阿南只要辭職讓鈴木內閣倒台就好，但阿南並沒有這樣做。嘴巴上看到他堅決反對，行動上他卻不動如山，沒有在這個關鍵時刻提出辭呈。阿南可能很清楚，這仗真的打不下去了，陸軍揚言的「一億玉碎」根本不可行，民間到處瀰漫著對政府不滿的氣氛，真的要玉碎搞不好政府整個被推翻，當下也只有鈴木貫太郎能夠收拾殘局，如果讓鈴木內閣倒台，新內閣又要在摸索一次波茨坦會議以來議而不決、決而不行，連戰連敗卻一籌莫展的窘境，對大家都沒有好處。

「最高作戰指導會議」三比三的意見，鈴木無法做出決定。不過這個場景也早在鈴木預劃的預想中，他決定請求「聖斷」，讓天皇做決定。儘管陸軍反對，但鈴木還是完成了御前會議召開的程序，內閣會議在皇居的御文庫開始，相持不下的意見再一次重演，在一輪浪費時間的對話後，鈴木制止了大家的發言，恭請天皇「聖斷」。天皇表示接受外相的建議，接受波茨坦宣言，無條件投降。

事已至此，聖斷已決，閣員們各自回到自己的辦公室，開始為「無條件投降」做準備。其中最困擾的，當然是陸相阿南惟幾。軍方總是有很多不太愛思考的勇武之人，用莽撞的愛國心想要綁架整個政府。這些人再加上腦充血的民族主義者，一旦不守命令造成叛變，後果不堪設想。阿南花了很大的力氣，壓制了這些人的意見，要求他們必須遵從天皇的命令。

1945年8月14日，日本天皇裕仁宣佈無條件投降詔書。（圖：網路）

但是仍然有想要叛變的人。就在天皇決定投降，閣員們開始撰寫終戰詔書，天皇也親自錄下「玉音放送」。在這對文字錙銖必較的同時，少壯軍官們因為對到阿南陸相遵從天皇命令的決心感到失望，決定發動政變。叛變部隊殺死了一名將軍，佔領了廣播電台和皇居的一部分，不過既沒有找到閣員，也沒有找到玉音放送的音軌，更沒有找到援軍，最後在孤立無援的狀況下，遭到勤王的支援部隊解編，主事者自殺，政變流產。

八月十五日，經歷了決定終戰與否驚心動魄的一天後，天皇坐在椅子前，和無數日本帝國的子民，靜靜聆聽「玉音放送」，天皇以小小聲、有點模糊的嗓音，自己宣佈要結束這場由自己的決定才發動的戰爭。鈴木隨即召集內閣，宣布任務完成，即將總辭，這一天也是日本帝國的亡國之日，因此鈴木內閣的辭職是不得不然。

聆聽天皇玉音放送的日本國民。（圖：網路）

內閣成員當中，全力協助鈴木完成戰爭任務的阿南惟幾，在八月十五日凌晨切腹自殺，鈴木首相在總辭前的最後一個行程，便是去弔唁阿南。而另一位推動終戰的的要角米內光政，繼續擔任了戰後東久邇宮內閣、幣原內閣的海軍大臣，不過據說從終戰之日起，米內便日日以毛筆謄寫終戰詔書，餽贈友人，據說也有人把這些字帖當作傳家寶。「最高作戰指導會議」的其他成員，外相東鄉茂德、參謀長梅津美治郎、軍令部長豐田副武都成為戰犯，被關押在巢鴨監獄。

鈴木貫太郎內閣完成了自己被交付的任務，日本戰敗，美軍即將登陸，新的時代來臨。他的內閣任期只有一百三十三天。雖然原暴受害者對於他的「默殺」態度極為不滿，認為他應該要對原爆負責，但由於完成了天皇終止戰爭的任務，鈴木的「終戰內閣」地位，仍然受到歷史的高評價。

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