政治的日常》終戰首相鈴木貫太郎（一）：連戰連敗

鈴木的處境很艱困，期待他組閣的天皇和重臣們，希望他趕快結束戰爭，但是軍方卻不做如是想。軍方給鈴木的訊息很清楚，就是要再戰兩三年，軍方擁有武力，鈴木本身就曾經是軍方叛變的受害者，他當然知道如果自己承認任務就是終戰，軍方必然會再來一次強力反彈。

李拓梓

宣稱要「一億玉碎」、「本土決戰」的小磯國昭內閣在沖繩戰爭當中就垮台了，這段期間，從塞班島、天寧島起飛的盟軍飛機，對日本大小城市進行了大規模的轟炸，民眾對戰爭的感受已經不僅僅是經濟蕭條、物價飛漲、配給不足的困苦，更是眼前燒夷彈大火毀滅的家園，學童疏開讓家庭四分五裂的直接感受，從天皇到百姓，所有的人都知道，這場戰爭打不下去了。

被賦予終戰任務的，就是曾經擔任天皇侍從長，妻子是天皇保母，在「二二六事件」當中九死一生，逃過一劫的鈴木貫太郎。

鈴木畢業自海軍大學校，日清戰爭之後畢業服役，是海軍的優秀人才。1926年的「二二六事件」當中，叛變軍隊闖入鈴木家中，對鈴木連開三槍，負責指揮行動的安藤輝三大尉拔刀準備行動，鈴木的夫人臨危不亂，衝到倒下的鈴木前要求最後的介錯「讓我來」。

被賦予終戰任務的，是曾經擔任天皇侍從長，在「二二六事件」，逃過一劫的鈴木貫太郎。圖為鈴木貫太郎內閣。（維基共享）

安藤事實上非常敬重鈴木，因此要求部隊行禮之後默默退下。夫人立刻打電話給宮內大臣湯淺倉平醫師，在醫囑之中採取止血行動，並隨即送醫，救回了鈴木一條命。鈴木貫太郎命不該絕，自然有更重大的任務要交在他身上。終止戰爭，就是他這一生必須完成的最重要工作。

但是鈴木的處境其實很艱困，期待他組閣的天皇和重臣們，希望他趕快結束戰爭，但是軍方卻不做如是想。軍方給鈴木的訊息很清楚，就是要再戰兩三年，軍方擁有武力，鈴木本身就曾經是軍方叛變的受害者，他當然知道如果自己承認任務就是終戰，軍方必然會再來一次強力反彈。

因此，鈴木採取了比較迂迴的作法，一邊和軍方承諾會繼續戰下去，一方面默默地透過各種外交管道，尋求和平的可能。鈴木內閣的海軍大臣仍然是米內光政，陸軍大臣則是阿南惟幾，從軍以來一直以能力和責任感受到稱讚，也從未涉及軍中的派系鬥爭。鈴木很清楚，終戰的責任是他們必須共同完成的。

當時軸心國的義大利、德國都已經投降，沖繩有大批的軍民戰死，美軍的B29轟炸機如入無人之境，天天在日本大小城市上空轟炸，而日軍連高射砲火都沒發射，據說當時人們打招呼的用語是「還沒被燒到吧？」可見得戰事的慘烈。另一件值得一提的國際大事，是美國總統羅斯福過世了，鈴木內閣還發了悼唁函，激進的輿論對於鈴木的做法嚴加批判，不過鈴木的盤算，是期待繼任的杜魯門總統會調整終戰的條件，不幸杜魯門完全沒有打算改變羅斯福的政策。

終止戰爭，是鈴木貫太郎這一生必須完成的最重要工作。（維基共享）

鈴木內閣開始尋求各種管道，希望跟盟軍溝通，有條件達成和平。德國、瑞士、瑞典、蘇聯，都成為日方傳話筒，但是並沒有人嚴肅的回覆日本人的要求。對盟軍而言，德國投降之後，日本投降只是時間的問題，沒有必要跟日本談條件。甚且，盟軍這邊也沒有閒著，在波茨坦，盟國發表宣言，要求日本無條件投降，日方認為無條件投降也意味著天皇將被視為戰犯。此舉當然引起了日本軍方的憤慨，軍方一向是天皇的強力支持者，他們願意為天皇制度戰到最後一兵一卒，也不容許國體制度遭到毀滅。

但外務省的看法和軍方不一樣，外相東鄉茂德已經為了和平努力了一段時間，他認為日本已經打不下去了，現在唯一的終戰方式，就是原則上接受波茨坦宣言，再從細節當中和盟國討價還價。畢竟宣言當中對國體制度的維繫寫得模糊不清，也顯示了盟軍對於天皇制度和日本的關聯理解有限。此外，由於蘇聯領導者史達林的名字沒有出現在宣言上，讓日本政府再一次燃起了期待，認為蘇聯還在努力協調日本跟盟軍之間的關係。由於部門之間有很多不同的意見，一時也協調不出結果，首相鈴木貫太郎只好告訴記者，對波茨坦宣言「我們不予理睬」。

波茨坦會議。（圖：網路）

這個被稱作「默殺」的決定，大大衝擊了日本的未來。盟軍並理解日語必須透過翻譯，無法理解「默殺」是一個無法做決定的決定，認為日方遲遲不予理會盟軍的條件，並且表示不予理睬，當然就意味著日本拒絕和平，戰爭就必須持續下去。要讓戰爭盡快結束有兩個方法，第一就是蘇聯參戰，第二就是用更具威力的武器打擊日本。

蘇聯這時候變得很關鍵，日本想要蘇聯當調人，儘管佐藤尚武大使已經再三警示，日方高層仍然一廂情願覺得憑著《日蘇互不侵犯協定》，蘇聯應該會願意幫日本一把。同時，盟軍也想儘辦法，要蘇聯成為壓垮日軍的最後一根稻草。畢竟從硫磺島到沖繩登陸戰，美軍對於日軍的頑強印象深刻，也對巨大的的傷亡感到不堪負荷。蘇聯如果參戰，必然能夠大大降低本土登陸作戰的成本。（未完待續）

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