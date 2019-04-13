巨蟹座希希》今天浪費的，不只是藥而已

醫療科技發展迅速、高齡化社會來臨，醫療費用高漲是不可避免的趨勢，唯有在就醫時分擔更多責任，健保才能發揮完善照顧病人的初衷。

巨蟹座希希

有民眾對上一篇文章「到底是健保給付還是政策買票？」所論述之「健保破產」有所疑慮，我們諮詢了專家，確實使用「健保破產」這幾個字不夠精確，但健保的「財務危機」卻不容忽視，而且資源虛耗藏在你我的日常生活中。

例如常見斗大的招牌「免費領藥」，掛在藥局最顯眼的地方，吸引民眾憑著醫院釋出的處方箋前往領藥，如果你也是被吸引的一員，是否有想過為什麼藥局可以讓你免費領藥？藥品本身、藥局營運、藥師執業通通是成本，免費領藥的話，那藥局會不會賠本呢？

聰明如你，立刻知道答案是否定的，不然不會有這麼多藥局林立街頭。對藥局而言，每調劑一張處方箋，就可以向健保申請一筆藥事服務費及藥品費用，民眾自然可以「免費」領藥。根據健保署統計，107年健保實際支出的藥費共1631.9億元，但有近百億元被浪費，例如藥局回收專門拿來治療血癌的「基利克」共1392顆過期藥，換算下來的價值，等同把一台國產新車丟到海裡。

等不到健保給付新藥的病友看到這裡，可能已經火冒三丈、心在淌血，這些被浪費的健保資源應可用在其他救命藥上，或是痛罵有健保給付藥的癌友不懂得惜福。但一般民眾多是碎念一番「怎麼這麼浪費啊」，就帶過相關的新聞報導，也可能認為跟自己一點關係也沒有。

對藥局而言，每調劑一張處方箋，就可以向健保申請一筆藥事服務費及藥品費用。（本報資料照）

藥品被浪費跟誰有關？

有人想過健保支付給藥局的錢是哪來的嗎？沒錯，有一部份就是來自你每個月繳交的健保費，換句話說，這些免費藥、被浪費的藥不是沒有成本，部份費用就來自於你口袋挖來的血汗錢。

這些論點其實都是老生常談，但有多少民眾會因此心生警惕？醫院照逛、堅持看了醫生一定要拿藥、卻擺著好看的人，仍然不認為健保浪費跟自己有什麼關聯，殊不知，健保資源就在這些不經意的習慣中被浪費了，還有一部分是您自己的辛苦血汗錢。

健保署近來力行分級醫療、雲端藥歷，希望可以達到節省資源之目的，雖然署長常在公開演講說這兩個政策節省了許多費用，但健保署違法給付指示藥超過20年、每年支出超過17億元也是不爭的事實。

該怎麼遏止這些藥品浪費？

強化使用者付費是一個可以考慮的方式，讓健保回歸社會保險該有的精神。

以藥品部分負擔為例。台灣的藥品部分負擔訂定200元的上限，就是你看醫生時領了價值1千元、還是1萬元的藥，最多就是支付200元，更別說重大傷病患者（包括癌症）可免除部分負擔，還有慢性連續處方箋可「免費」領藥。負擔過少、甚至沒有負擔，很容易讓人忘了珍惜藥品，還有醫師看診、藥師調劑等等成本，不僅增加更多健保財務的支出，使用者付費精神也神隱了！

增收部分負擔後最容易被挑戰的問題，就是病人可能因為要付錢而中斷藥品使用，以及影響經濟弱勢族群的醫療利用率，但其實仔細試算後並不會增加病人太多負擔。以三高藥為例（如圖），藥費總計2156元，以現行制度來計算，病人每次領藥只需支付200元，卻有讓病人更珍惜藥品的效果。

藥費總計2156元，以現行制度來計算，病人每次領藥只需支付200元。（圖：作者提供）

病人部分負擔得以幫助健保減少支出，健保署必須承諾撙節後的費用要用於給付新藥、新治療，而不是像現在新藥、新治療屢因財務衝擊過大，在給付過程中處處卡關，以致病人必須全額自費負擔。另外，病人因為必須付出一部份費用，應可以讓病人在使用醫療資源前先思考，或充分與醫師討論是否真的有其必要性，進而減少資源虛耗。

醫療科技發展迅速、高齡化社會來臨，醫療費用高漲是不可避免的趨勢，唯有在就醫時分擔更多責任，健保才能發揮完善照顧病人的初衷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/