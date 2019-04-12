自由限時批》怎麼回事？！柯、韓竟然韋小寶樣？！

宋娣

韓國瑜明明說「政治零分」，但談生意，卻偏要到港澳的「中聯辦」轉一圈，擺明了是一種「政治性交易」！卻詭辯稱係支持「92共識」，難道不知此「92」已非昔日「92」，根本沒有「一中各表」（習大大今年初已定位「一個中華人民共和國」兩制，台灣比「香港特區」好一點）；現在的柯文哲亦不遑多讓，不但弄個中國「微博」交心，日前還和上海市台辦主任李文輝密會約半小時商討，將北台灣、長三角經濟做連結。竟然說「合作賺錢總沒有爭議」的屁話！

任人皆知，老共是「黨國、軍特」的企業經濟，政治決定經濟！何有「政治零分」！

如今韓國瑜在等「黃袍在身」的行徑，「欲迎還拒」的姿態，路人皆知。（高雄市政府提供）

如今韓、柯兩人，竟然說是「可合作發財」，那麼付出的「政治代價」是什麼？！卻曖昧得不得了，難道是意在對方助攻「大位」？還是默認「兩制」，當未來的「台灣特首」？！對此，卻亦是一副「模稜兩可」的模樣，至於「維護民主台灣的主權」的大前提，根本沒放在心上，完全是一副「韋小寶」（google「鹿鼎記」）的嘻皮笑臉嘴臉，套句韓小編的話：噁心！

如今韓國瑜在等「黃袍在身」的行徑，「欲迎還拒」的姿態，路人皆知；否則市長不好好幹，卻猛跑兩岸三地，又赴美擺陣仗，所為何來？！復藉「哈佛」之名（閉門座談或講演不重要）抬身價，連老共的網軍都變成「韓粉」（最駭人的說法是「川普要見他遭拒」），加以島內的「韓天台」裡應外合，聲勢凌厲驚人，簡直到了「殺無赦」的無人境地，恐嚇威脅無所不為！國安當局難道是裝睡未醒？！亦或束手無策？！在在令人憂心！

然則，這廂的柯p更是「鬼迷心竅」！不但千里迢迢，勤跑宮廟，徒步參加大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，還搞到小便「發黑」，鼻子長痘，真是「若為大位故，什麼都可以」！無怪美國之行碰壁，乾脆心頭一橫，玩起中國「微博」表心意，瀝膽披肝至極！真是「總統」的魔力，直教人生死相許！

柯、韓的迷大位，並不奇怪。就像傳說中，清乾隆帝看見江上熙來攘往的船隻，問法磬禪師：「長江一日有多少船往來？」禪師問道：「只有名和利的兩條船往來！」此無乃亦是人之常情。但問題在，圖名謀利的態度，是為國計民生，還是爭千秋？！若是分不清「敵我」，豈非是當「吳三桂」，而「為虎作倀」耶？！

再者，韓、柯根本忘了自己是「中華民國的市長」，從不批判老共的霸凌台灣的種切（如不斷武嚇、打壓國際空間，乃至人權罪行等），始終都是「親和中共」，類此的態度明顯。特別是「反共復國」的國民黨，卻是主張與對岸簽訂「和平協議」，無異是「與虎謀皮」！而老k的韓國瑜，卻又不置可否，毫無堅定心志和國家立場，染「紅」也沒在意，難道這是國民黨的初衷嗎？！國民黨人能不羞愧乎？！

柯、韓兩人如此向老共示好，淨是說些與老共合作發財，根本不務市政正業，成績單離民意頗遠，反予人一種向北京主子「爭寵」的現象，能不讓人悚然而驚乎！

其實，今年初「習五條」提出後，老共就積極推出「經社融台」策略，「以經促統」意圖明顯。例如「粵港澳大灣區」，除吸納港澳人才和資金，亦在謀求「強化一國」、「弱化兩制」的潛在影響。近期香港學術機構民調顯示，大灣區仍沒有獲得多數港人認同與支持。

據紐約時報近日報導，在台灣關係法40週年之時，美國朝野幾一致力挺亞洲民主燈塔的台灣安全，反對中國強制統一台灣！且有許多友台措施和關係增進，前眾議院議長萊恩（Paul Davis Ryan Jr）亦將率政要團訪台，認為是美國支持台灣的訊號。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）更在今天接受和黨籍參議員、外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）質詢時，對台美關係表態，承諾會全面履行「台灣旅行法」，以強化與台灣的夥伴關係，而美國在台協會已有很多的活動正在進行安排。

今天被政府驅逐出境的「武統台灣」李毅，去年底，曾在高雄市圓山大飯店講演「大陸錢進來，台灣發大財」，又在今年初撰文「李毅三進台灣總結：北平方式（裡應外合）統一台灣」，誇讚韓國瑜是「天上掉下來的」，翻轉了一切云云。真耶？非耶？！

據華盛頓自由燈塔的報導指出，韓、柯都是屬於「親中」的危險候選人，而過度親中的候選人若勝選，會造成北京當局氣焰更囂張，反而犠牲台灣和美國的友誼，類此去討好中共無異是愚蠢的行為云云。

而了解台灣的在美流亡中國富豪郭文貴，近日亦潑了國民黨的「親共」作為冷水，認為無助總統大選，更嗆聲韓國瑜的「親共」立場，若選總統「一定會輸的很慘」！這或許是「旁觀者清」吧！

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