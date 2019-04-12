自由開講》懇切呼籲行政院與立法院，公投修法別走回頭路

陳健民、余長欣

民主的問題只能用更民主的方式解決

11／24公投過後，為《公民投票法》（以下簡稱《公投法》）進行調整已是朝野共識，根據行政院《公投法》通過公告（4／11），內容可見用心，如：人權不得公投、兩公約入法、當日不得宣傳與秘密投票等，撥亂反正的用意值得嘉許。但在其他內容，政院近乎全盤接受中選會日前提出的意見，恐有便宜行事的疑慮，嚴重者可能讓政府蒙受民主倒退之批判，其中有四點最為致命，羅列分析如下：

1. 修正主文內容需有簡稱不得超過10字，並且需符合其意旨；主文以不超過50字為限；理由書不超過1000字。

該條文想處理「公投主文難以理解」問題，若簡稱能符合主文意旨，我們認為值得贊同，但後半段內容中「全面限縮字數」無益於增進民眾理解。例如：「請問你是否同意反對公投案修法的同意提案不得以同意方式通過」，該主文雖僅28字符合規定，但重複否定句式易造成理解困難。我們主張，提案主文應以「簡單直述句」表述。「理由書」部分，字數限制應取消。而常理上圖表、圖示更利理解，故與其在字數上打轉，不如讓提案團體暢所欲言，用易於理解方式解說提案，惟改以「版面大小」作為限制。

2. 修法恢復連署檢附國民身分證正反影本

該修法應是為防堵造假連署，但中選會沒說請清楚的是，實質連署門檻仍近29萬份，參照過往公投經驗，檢附身分證影本，不論在影本的收集上及個人資料的保護方面，都將造成執行上的嚴重困難，更甚者將使公投連署無法成案，嚴重阻礙公民投票權力的行使，因此才廢除此項規定。

恢復此項規定根本是因噎廢食，無異於大開民主倒車；我們相信：民主的問題從來都不該用反民主的方式解決，殷切地呼籲立法院切莫忽視此嚴重問題。

3. 修法刪除尚未啟用之電子提案及連署系統

中選會表示：因目前提案門檻下修，無門檻難以達成的問題，故刪除電子提案與連署系統。但綜觀各國制度，連電子投票者都很常見，該主張完全背離「使民主行使方式越趨簡便化」的方向。實際上，電子連署不只可減少人力耗費，更有助於防止造假。查美國加州選制，已做到完善的身分憑證檢驗，中選會的顧慮並不成立。根據今日科技技術，若能採用晶片身分證、健保卡或自然人憑證等檢證方式，來建構電子連署系統，國民得於線上即時重複查證，反而有助於促進公民參與，並及時查驗造假之連署。

為《公投法》進行調整已是朝野共識，但修法部分內容，政院近乎全盤接受中選會日前提出的意見，恐有便宜行事的疑慮。（本報資料照）

綜合2、3兩點，我們認為應當至少在連署部分以紙本與電子連署並行。紙本部分於提交後，限定主管機關在一定時間內，進行資料轉錄電子系統，轉錄後開放一定時間供民眾查閱，檢驗連署成功與否、或有否假造。

中選會右手增加連署需檢附身分證，無視連署執行的困難，左手刪除電子連署系統，否定電子系統能帶來的便利性，在此情況下無異於回到當初的鳥籠公投，無益於我國的民主進程，唯有落實電子連署系統，才真正能使公投品質優化。

4. 相同性質之公民投票案同時通過，以票數較高者為準。

以中選會的立場，該修法應是為了避免，若針對「同一議題同時提出贊同與反對兩案公投，並同時通過造成民意僵持不下」之情況，並提出解方。能查覺該瑕疵值得嘉許，但解決之方法有待商榷，畢竟避免相同性質的公投要投票好多次，要如何合理合法地整併、駁回，才是應該努力的方向。

我們主張應在「提案階段即建立司法審查機制」，由司法機關專業判定公投主文內容，「若同質則整併，並以一案為限」、「立場相同、相似或包容以優先提案連署者為準，立場互斥者則應視為反對方」。進一步說，公投提案主文若有違反人權、牴觸憲法之情事，審查權不應在中選會，而該交由司法機關，如最高行政法院，甚至大法官會議進行。

公投修法不該便宜行事

在本次行政院提出的修法版本中，雖有若干亮點，但在中選會提出的若干建議中，官僚習氣仍可見一斑。我們從去年12月開始進行公投法修法研究，曾拜會過許多民間團體及學者，經討論發現，民間對公投法修法內容有更多善巧的建議。

我們認為，行政部門應該更加採納民間團體意見，並強烈呼籲立法院絕不可倉促護行過關，應召開各方公聽會，建立可長可久的公投參政制度，切莫為了一時的政情，扭曲民主的寶貴價值。我們認為「民主的問題應該用更民主的方式解決」，如此才能真使台灣的民主更加深化。

（作者分別為彰師大公共事務與公民教育系碩士生、電視節目製作人）

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