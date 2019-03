韋恩的食農生活》葉黃素酯VS葉黃素，不可馮京當馬涼

葉黃素在自然界中有兩個來源,一個是以原本的葉黃素型態存在,這就是一般所謂的「游離型葉黃素(free lutein)」,另一來源是葉黃素加上了長鍊脂肪酸的一個「葉黃素酯(lutein ester)」,這也就是一般所謂的「酯化型葉黃素」。

最近網路上葉黃素突然非常的火熱,畢竟現在大家的目光都長時間被3C綁架,兩顆眼睛的運動量比兩條腿還要多,所以這類營養品受到大家的重視也是很合理的。

韋恩對葉黃素的研究也超過五年以上,看到最近有些產品評比的文章對葉黃素有所誤解,尤其是游離型葉黃素與酯化型葉黃素之間的誤會大了,韋恩希望先分享有關它們的正確觀念給大家參考。

什麼是葉黃素

葉黃素是植物產生的一種天然色素,顧名思義,在植物界提供了黃橙的色彩。深綠色的蔬菜丶南瓜丶胡蘿蔔等蔬果還有如金盞花的花瓣裡面都有豐富的葉黃素。它屬於類胡蘿蔔素家族的一員,所以屬於油溶性,與大家比較熟悉的維生素A丶胡蘿蔔素有很接近的親緣關係。它具有相當好的抗氧化能力,而且發現眼網膜會特別地保留丶吸收它,所以近來又有人叫它「眼睛的維生素」。

葉黃素酯不等於葉黃素

葉黃素在自然界中有兩個來源,一個是以原本的葉黃素型態存在,這就是一般所謂的「游離型葉黃素(free lutein)」,另一來源是葉黃素加上了長鍊脂肪酸的一個「葉黃素酯(lutein ester)」,這也就是一般所謂的「酯化型葉黃素」。科學上來說,酯化型葉黃素是不精確的說法,韋恩寧可比確精確的叫它「葉黃素酯」,因為在科學上,這兩個根本是不同的物質,就像國中理化學過的乙酸乙酯,我們不會認為它等同於乙酸(醋酸)。

食物裡主要是游離型葉黃素

自然界中葉黃素酯與葉黃素確實都存在,但是存在食物中的多數都是游離葉黃素,葉黃素酯主要存在花裡。

葉黃素酯含葉黃素只有二分之一

葉黃素酯因為接上了脂肪酸,所以分子量大約是游離葉黃素的2倍,換句話說,等重的葉黃素酯與游離型葉黃素來比,葉黃素酯只含有游離型葉黃素一半的葉黃素含量。所以在原料市場上,同濃度的葉黃素酯原料每公斤價格大約也只有游離型葉黃素的一半左右。

人體內只有游離型葉黃素

葉黃素酯確實可以吃下去後,經過人體酵素作用,切斷脂肪酸,然後釋放出葉黃素來。葉黃素再經過血液循環搬運到黃斑部丶神經系統。所以人體裡找得到的葉黃素,都是游離型葉黃素,所以也是被認為對人體有機能性的型態。

葉黃素酯與葉黃素的吸收力

葉黃素酯需要酵素作用才能吸收,游離型葉黃素不需要,對吸收力有沒有差別?有學者為了了解這個而作了人體實驗,分別使用游離型葉黃素與葉黃素酯,在換算服用相等葉黃素劑量28天之後,發現血中葉黃素含量葉黃素組比葉黃素酯組高了20%,而總吸收量(Area under curve)葉黃素組也比葉黃素酯組高了17%。(Norkus E, Norkus, KL., DHarmarajan, TS., , Schierle J, Schalch W, al e: Serum lutein response is greater from free lutein than from esterified lutein during 4 weeks of supplementation in healthy adults. J Am Coll Nutr 2010, 29(December):575-585.)

目前針對葉黃素的功效,幾乎都是引用自美國官方贊助的AREDS 2 實驗結果,這項針對退化性黃斑部病變的研究,配方之主要一部分就是使用了葉黃素10毫克:玉米黃素2毫克,這也被絕大多數葉黃素產品的設計引為圭臬。只是這裡特別要注意的是,AREDS 2 實驗使用的是游離型葉黃素而不是葉黃素酯,韋恩認為使用葉黃素酯的產品然而引用AREDS 2 實驗作廣告宣傳,有根本上的科學瑕疵。

韋恩認為葉黃素與葉黃素酯並沒有絕對的優劣,只是以科學上來說有很大的不同,宣傳上也不能互相混肴 ,廠商有責任弄清楚自己用的是什麼,然後盡義務告知消費者,消費者也要思考自己追求的究竟是價格丶名氣丶含量或是品質?!

市面上葉黃素的產品很多,韋恩下一次也會試著整理給大家看看。

