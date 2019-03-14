自由限時批》誰說的？！韓國瑜自洩大位心機！

董森霖

韓國瑜的一句「誰說的」？！引發了「韓粉」圍剿媒體人黃光芹，有如「紅衛兵」般的恐怖行徑，還威脅要動她孩子，除已去警局報案，今天中午黃更貼文宣布已向廣播節目單位請辭云云。事件發展至今，顯然韓因悔洩心機，殃及黃遭反撲，亦產生「寒蟬效應」，警方及國安單位自須及早破案以整飭治安，維護台灣的民主自由法治秩序！

還原事件的發生，是日前韓國瑜在接受黃光芹的專訪（內容己見新聞報導）時，對是否做好做滿4年市長，持肯定的說法。詎料，在被「勸進大位」的媒體堵麥時，韓竟講「誰說的？！」一副「老羞成怒」的神情，無異將責任推到黃身上，讓「勸進」韓粉遷怒網攻，公然進行種切卑劣下流的圍剿（按依刑法309條第一項公然侮辱罪，可處拘役或三百元以下罰金，依刑法310條第二項散布文字、圖畫毀損他人名譽，可處兩年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。另刑法第305條的恐嚇危害安全罪 以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者，處兩年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金等）），震驚社會。

日前韓國瑜在接受黃光芹的專訪時，對是否做好做滿4年市長，持肯定的說法。詎料，在被「勸進大位」的媒體堵麥時，韓竟講「誰說的？！」一副「老羞成怒」的神情，無異將責任推到黃身上，讓「勸進」韓粉遷怒網攻。（資料照，POP Radio提供）

截至今天，韓國瑜雖是一再被動地出現媒體說明，呼籲「理性」、「尊重言論自由」等，但在第一時間，竟然是被陳其邁提醒，才勉強吐出「愛和包容」，一副「言不由衷」態度，類此「出爾反爾」的言行，有何「非典型」國民黨政治人物之有？！

再者，黃光芹亦曾採訪撰述「禿子跟著月亮走」，對韓「有情有義」，怎麼會演變成「翻臉和翻書」一樣？！無怪她在日前會嗆韓國瑜不應該縱容韓粉，在臉書、私訊甚至是Youtube底下發動網路攻擊、霸凌，但韓國瑜卻推給「韓粉」，「韓粉」再推給「假韓粉」，她呼籲韓國瑜：「把群眾帶出來就要有本事帶回去！」可說是一語中的！

事實上，韓國瑜自上任數月以來的負面言行爭議不斷，不論是星馬行銷，或重啟自由經濟貿易示範區構想（易誤蹈中共圈套，將MIC變成MIT，中共牟利，反引發美台之爭）或以呼應中共的「92共識」（你儂我儂），及中國大陸為主的「人進來、貨出去，高雄發大財」等，幾無「中華民國台灣」主體性理念，反引進「紅色」利益誘台陷入「一國兩制」泥淖；近日復以「中國行」高規格接待「為榮」（自貶國格身價），卻忘了自己亦是中共「藍金黃」統戰對象（看來李佳芬得隨行比較安全）！

由於黃光芹遭到韓粉攻擊事件，使韓國瑜飽受批評，據長期觀察網路聲量的桃園市議員王浩宇昨貼出最新數據圖指出，現已首次出現負面情緒比正面情緒多的情形，讓韓國瑜網路聲量呈現「死亡交叉」；其負面聲量上升，使內部也吵成一團。足見大多數選民的眼睛終究是雪亮的，而韓國瑜聲量下滑，也是正因為「支持台灣的聲音正越來越大」！足見社會自有公評。

針對王浩宇近來的連番批評，韓國瑜居然回說「若他勇敢監督北韓金正恩，我就歡迎他監督高雄韓國瑜」，引起軒然大坡！對此，王浩宇透露，自己連日亦遭到韓粉騷擾，連個人手機都常被打爆，質疑「這就是韓國瑜口中的愛與包容嗎？」

其實，台灣現在的「韓流」，儼然已成了一股夾雜「赤色」的「濁流」，在島內掀起波濤洶湧，連韓國瑜自己都未必清楚「紅流」從那裏來？！（像中共黨營事業OTT影音串流平台「優酷視頻」的登台，就是進行文化赤化統戰；如今中共網軍已能翻牆來台四處造謠攻擊，簡直太不像話，國安單位必須及早遏阻才是） 現在的韓國瑜，整天被群眾「簇擁」得忘了自己是誰？！而到處「輔選」下來，更被「韓天台」「韓國時報」天天棒上天，真的以為自己是「真命天子」！誠令人浩嘆。

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