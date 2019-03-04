法操》《法律女王》：法院不會被天氣改變，但會被社會風氣改變！

何謂傳統價值？在過去男主外女主內，也是核心價值，早年的台灣女性會因為結婚、懷孕而被辭退。直到2001年兩性工作平等法出現後，才開始有明文規定，不可以有婚孕歧視。

法操司想傳媒

在法律要求女人待在家，男人出門工作的時代，在性別歧視合法的時代，美國第一位猶太裔女大法官露絲·拜德·金斯伯格踏入她期待已久的哈佛大學法學院，展開了她與一般男性不同的法律人生！

《法律女王》（On the Basis of Sex）以真人真事改編，講述了美國平權大法官露絲·拜德·金斯伯格的人生，從她在哈佛法學院就學（但最後在哥倫比亞大學完成學業），到後來她的人生。看似平鋪直敘的自傳故事，卻無一刻冷場，透過日常生活的描寫，讓我們更深刻體會「歧視」如何深深的束縛著人民。

而如今的台灣，也在為同性婚姻產生激辯與對立，此時此刻的我們若去觀看此片，更可以讓我們反思，不論您是支持或反對，背後理由是否真的如同自己所想的理所當然呢？就讓《法律女王》這部片，帶我們來到1956年的秋天！

*以下開始涉及電影內容，防雷警戒！

女性為什麼要來佔據男性的名額

這是女主角進入哈佛大學法學院後，法學院院長詢問女新生的話（當時新生中，僅有9位女性）。而法學院院長無理的提問，其實剛好反映了社會上對於女性的態度。對於女性的不平等與歧視，並沒有因為開放女性讀法學院而有所改變。雖然女主角以第一名的姿態畢業，不僅成績非常亮眼，在社團活動上表現也相當傑出。

但在求職的過程中，卻處處碰壁，受盡各種歧視，沒有任何的律師事務所想要用她。在那個男主外女主內的時代，名列前茅的女性，除了要承受社會對女性的刻板印象外，還要被貼上更多的標籤。

《法律女王》劇照。（官方臉書）

法院不會被天氣改變，但會被社會風氣改變！

雖然女主角沒有從事自己夢寐以求的律師工作，但她得到了擔任大學的教授的機會（因為她女性的身分，被以保障名額錄取）。而從女主角擔任教授的工作中，我們看到，女主角所開設的性別平等法的課程中，已經有許多不同族裔的女學生，這代表社會對於女性進入大學學習法律已經開放。

在日常生活中，也可以看到許多人上街頭抗議。女主角與女兒相處的過程中，也發現自己女兒，不再像過去女性默默不作聲，敢為自己的權益發聲，維護自己的尊嚴，她意識到時代已經改變！

而女主角認為，現在是法院可以被改變的時候，就如同學生時代，哈佛大學教授在課堂上說過的這句話「法院不會被天氣改變，但會被社會風氣改變！」

女主角想要利用一個稅法上對單身的男性照顧者不平等的案子「Moritz v. Commissioner （469 F.2d 466） 」，去推翻性別歧視合法的這件事！但女主角並沒有被任何人看好，因為男性照顧者也受到性別刻板印象的歧視，在那個時代，他們假設不會有單身男性會願意擔起照顧母親的責任，或他們認為男性都應該要結婚！

「女人」這個詞沒有在美國憲法裡出現過

經過一番努力，這個案子終於在聯邦上訴法院進行審理。在討論到男女應該平等這個議題時，法官問女主角，美國憲法內並沒有出現過「女人」這個詞，而此時女主角回應，美國憲法也沒有「自由」這兩個字！

這樣的狀況是不是和台灣的現況很像呢？在婚姻平權議題上，是否也有一派人主張「婚姻」並不是憲法所明文保障的權利呢？的確我國憲法中並沒有將婚姻自由明文，但我們有憲法第22條「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。」

我們不是要你改變國家，在沒有任何法院核准前，改變已經發生。

在這個訴訟中，代表稅務機關的律師的主要要攻防策略就是，讓審理這個案件的法官知道，如果他們今天開了性別平等的先河，將會使178條性別不平等的法律被推翻，美國的傳統家庭價值會被打破，是多麼可怕的一件事。

於是稅務機關的律師提出：「美國家庭傳統不可以被打破」、「你能想像媽媽出去工作，家裡沒人照顧嗎」、「女生先天設計上就是比男生更適合照顧家裡」、「這是上帝的設計」、「立法是立法者的職權」等等主張。

而女主角則回應，她並沒有要求法院改變社會，社會早在法院還沒有批准前已經改變，她希望法院能夠能夠將此法過張適用。而回到台灣「傳統家庭價值」、「先天生理設計」等等，這不也就是反同婚陣營的主張嗎？但何謂傳統價值？在過去男主外女主內，也是核心價值，早年的台灣女性會因為結婚、懷孕而被辭退。直到2001年兩性工作平等法出現後，才開始有明文規定，不可以有婚孕歧視。

大法官釋字748號解釋在2016年5月24日做成，已經快要達到大法官所訂的2年期限，在這2年中我們經歷過公投、經歷過《釋字748解釋施行法》草案的討論。台灣是一個自由開放的地方，這也是為什麼2018年我國性別平等指數可以是全球第8名，亞洲第1。[註] 在這樣支持多元聲音的社會下，不論支持同婚者或反對同婚者，都邀請各位進戲院觀看此片，或許此片可以讓你有更多不同的思考！

[註]聯合國未將台灣列入排名，此排名是依照我國的統計，去帶入聯合國排名，所得出得結果。

本文經授權轉載自法操 《法律女王》：法院不會被天氣改變，但會被社會風氣改變！

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