自由廣場》吐槽卓榮泰、羅文嘉

◎ 康友財

民進黨主席卓榮泰說「不排除提出新的決議文」，秘書長解釋：為了因應二○二○年新的局勢，提出新的決議文，跟社會做新的對話和溝通。主席又說，立委初選提名後，民進黨會進行和社會的「大對話」。筆者突然感覺：獨派又要被耍、被賣了！

照這兩人的說法推測，新決議文的基本出發點是要勝選；那麼基本上要先問：這兩人認為敗選的原因是甚麼？經濟面？政治面？或者其他？因為敗選主因的想定，涉及「大對話」的討論題綱，以及之後新決議文的主軸。

請容我吐槽：卓榮泰和羅文嘉兩位，是不是該先參考一下美國，告訴我們希拉蕊為什麼輸給川普好嗎？是不是告訴我們，二十八歲「無名女子」科特茲為什麼會打敗十連霸眾議員克勞利？近一點的，告訴我們為什麼那麼多年輕人支持柯文哲？

不繞圈子的說，我認為，這兩人根本是用石器時代的腦袋與經驗，打數位時代的選戰。想當好學生，以為可以面面討好，忘記選民投票行為根本難以用「理性」論斷，「選賢與能」其實是個教科書的神話—陳其邁與韓國瑜就是活生生的見證。

結論：時代不一樣了！卓主席、羅秘書長，勝選敗選，決議文從來不是關鍵。還是找些正事做吧！

（作者現任教職，桃園市民）

決議文 不是選舉輸贏關鍵

◎ 張惠和

民進黨主席卓榮泰提出，民進黨不排除提出新的決議文。秘書長羅文嘉隨後表示，為了因應二○二○年新的局勢，包括主席和中常委都認為，黨應該要有全新面貌，因此，除了過去的決議文，樂見能依照新局勢，提出新的決議文，跟社會做新的對話和溝通。卓榮泰則說，今年立委初選提名後，民進黨會進行和社會的「大對話」。

個人認為民進黨如果只為了總統大選，大可不必再提出新的決議文，因為一九九九年雖訂定「台灣前途決議文」，但不是勝選主因。二○○四年「族群多元國家一體決議文」，二○○七年「正常國家決議文」，但二○○八年總統大選還是輸了！

因此，建議民進黨高層，倒不如整合「正常國家決議文」、「族群多元國家一體決議文」、「台灣前途決議文」等三個決議文，並結合「民進黨二○一四對中政策檢討紀要」內容，明確告訴外界民進黨的政策是甚麼？或許更有利於明年的總統立委選舉。

（作者為退休公務人員，新北市民）

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