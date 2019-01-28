自由共和國》曾昭明／一巴掌下去 該是廢黜《中國文化基本教材》的時候了

鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君（資料照）

曾昭明／天朝主義批判研究者

藝人甩了文化部長鄭麗君巴掌，消息傳來，眾人譁然。

為什麼呢？資深藝人鄭惠中在接受媒體採訪時表示：「因為她推動廢除中正紀念堂。」她說：「我本來想要賞她兩巴掌，想了好幾個月⋯難得她今天來，我一定要做這個動作，我只賞她一巴掌，已經太便宜她了。」

這一巴掌，讓我想起李明哲。

對天朝權力集團，李明哲當然是必須「認罪」的，必須「坦承思想錯誤」。中國的「社會主義國家制度」，就是中國憲法所規定的「人民民主專政」。如同中國今日的「政治儒教」學者所詮釋的：大家不要以為這是輸入「西方觀念」導致的產物；相反地，「人民民主專政」就是現代版的「聖王專政」和「儒教王權主義」，是華夏傲人的「帝國傳統」的組成部分。

李明哲妻子李凈瑜說：「台灣的論述習慣，在中國就是叛亂行為。」但她可能沒想到，按照台灣高中的《中國文化基本教材》，李明哲的論述，也同樣是「叛亂行為」；中國國家機器判決「顛覆國家政權罪」，是可以成立的。

我們的《中國文化基本教材》實際上主張著：中國該有一套不同於「民主政治」的政府制度。特別在《論語》的教師手冊中，不知名的作者建議：關於中國歷史上的「君主專制問題」，教師們必須拿出「文化自信」，勇於「撥亂反正」，強調「君主專制論」是一種「東方主義的偏見」（易言之，「西方文化帝國主義的精神污染」）；中國的儒教王權主義是好的，事實上是好得不得了的政治體制；近代中國的革命是錯的，而中國（當然，對那位作者，也包含了台灣）應該回到「帝制」才對。就此而言，任何的「轉型正義」思維，當然也是謬誤的「民粹主義意識形態」。

不要懷疑，這就是我們的共和國的高中教科書編者想說的。我們的高中教科書居然會贊成習近平「恢復帝制」？實情就是如此。

這次事件，許多人希望演藝圈能發出自律的聲音。然而，或許不必奢望演藝圈譴責暴力。果然要真實地面對問題，我們就必須追索問題的源頭，從「源頭解決方案」做起。我的建議是：教育部應當立即著手研議廢黜《中國文化基本教材》——至少，要求刪除其中關於「聖王專政」的儒教護教學！

當然，這絕非容易的事情。涉及國家課程、課綱設計和教科書審查等複雜的技術性議題；此外，還涉及民間出版社，以及編寫教科書和教師手冊的中國文史哲學者。可是，即便有連串的棘手問題——更別說，還有「儒官集團」可預見的掣肘阻礙——既然情勢至此，台灣人不再有任何膽怯或猶豫的理由。不但教育部該採取行動，立法院也不該袖手旁觀。

在此同時，中央政府也應正式宣示：此後各級官員都將退出祭孔儀式，使其成為單純的民間活動。

許多人可能以為，台灣並不是「政教合一」的國家。這個想法，其實相當可疑，甚至該說是誤解。

台灣目前的狀態，事實上是儒教形式的「政教合一國家」。否則，你無法說明：為何儒教經典會成為必讀的「中國文化基本教材」？而中小學生會被強迫背誦禮教蒙學讀物《弟子規》？大學生會被強制向教師下跪？種種企圖讓儒教「三綱五常」教義「復權」的作法，不僅不受抗議，甚至還有民進黨政治人物表達支持？

類比地說，這等於是在西方國家裡，將《聖經》規定為獨一的「經典文化教材」，將《教義問答》規定為中小學生必須背誦的基本讀物，將基督教禮拜儀式規定為全體學生都必須參與的活動。

不過，一個可以用宋王朝的「公使錢」做為前例進行司法判決的國家，自身本即「儒教化國家」，一向被「儒官集團」視為囊中物。這也難怪，馬英九會以他的甲等特考資格為榮；我們以為那是該引以為恥的特權，但在「儒官集團」眼中，那卻是老儒教美好的「恩蔭制」傳統。

該是時候了，民進黨應該貫徹「政教分離」原則，明確台灣做為現代世俗共和國的基本政體架構！不要讓儒教公然延續著從漢帝國以降「至尊帝國宗教」的地位，從而持續干擾、破損台灣的現代民主政治。

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