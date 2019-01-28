自由共和國》姜皇池／口譯哥事件的一點省思

民進黨前國際部副主任趙怡翔「口譯哥」，派任駐美代表處「政治組組長」。（資料照）

姜皇池／台大國際法教授

當民進黨前國際部副主任趙怡翔「口譯哥」，派任駐美代表處「政治組組長」，有退休外交高官大加撻伐，認為「文官體制」將因趙某擔任本應由「資深事務官」出任之「『法定』主管職」，而受破壞；尤有甚者，趙某之學經歷，恐不足承擔「天下第一處」事務，有礙「台、美」外交。事件逐漸冷卻，或許吾人更可理性討論。

首先，批評者引「駐外使領館組織條例」及「外交部駐外代表機構組織規程」，認為組長須「簡任（派）或薦任（派）」始得出任，以往固然如是，但二○一二年制定「駐外機構組織通則」，第一條規定：「為明確規範駐外機構之組織架構，有效管理運用涉外資源，特訂定本通則」，立法理由明白指出：「考量外交駐外機構業務之特殊性，並整合現行『駐外使領館組織條例』、『外交部駐外代表機構組織規程』」、「改善我國現有駐外機構設置法源龐雜且法律位階不一之問題」；第十三條立法理由更指稱：「本通則施行後，現行『駐外使領館組織條例』、『外交部駐外代表機構組織規程』」、「將相應廢止」；簡單地說，就是以往的規定，過於複雜且位階冗亂，因此制定新法「取代」「駐外使領館組織條例」及「外交部駐外代表機構組織規程」，駐外機構組織架構，二○一二年後應以「駐外機構組織通則」為依據。批評者，或許錯誤，亦可能是蓄意，引用「已遭取代」的舊日法規，如此作法或心態，恐有待商榷。

第二，批評者混淆「任用」與「聘用」。「文官制度」，外交人員「任用」須依「駐外外交領事人員任用條例」，但該條例即考量到外交事務多端，因而除以「任用」為主外，另設有「聘任」與「派用」制度，以因應業務需求。此間針對「聘任」，「駐外機構組織通則」第十條進一步明白規定：「外交部及各機關得視駐外機構實際需要，依聘用人員聘用條例聘用專門人才」。至於外交領域之「專門人才適用性」之認定，自是由主管機關為之，本案外交部長願意自承風險做出判斷，旁人實無庸置喙。聘趙某為「諮議」，不論形式或實質皆有法律根據。

至於聘任的諮議，依法可否掛組長頭銜？首先，「政治組組長」不在「駐外外交領事人員任用條例」第二條第一款規定的正式任用職稱中，非正式「法定」駐外人員職稱；此外，依「駐外機構組織通則」第四條第一項規定，外交部經行政院核定之「編組表」，以及第五條第二項規定之「外交部駐外人員編制表」之規定，聘用人員不能使用「大使」、「公使」、「常任代表」、「參事」、「副參事」等任用職稱，但並不禁止用「組長」此一對外名義。毋庸諱言，一般狀況下，常由代表處之「參事」對外以「組長」名義執行業務，然若第一線駐外人員「需使用較高之職銜」，亦可讓「一等諮議」對外「加銜」為組長，當然擁有此一法定裁量權的外交部長，自要承擔一切政治後果。

最後，趙某何德何能，膽敢懸掛「政治組組長」頭銜？「駐外機構組織通則」第七條規定：「外交部得應業務需要，給予駐外人員適當名義對外或予以加銜」，其立法理由指出：「考量駐外人員或有因對外交涉而需使用較高之職銜，爰為本條規定」。換言之，外交部長認為趙某因有交涉需要，依法給予「加銜」，好讓他走路有風，好像很多學術研討會或政論節目，明明來賓是助理教授或副教授，但主持人在請其發言之際，都會「加銜」稱請「某某『教授』發言」，好讓其發言似乎更有權威。

此次事件確實該檢討：為何一個外交經驗資淺、沒有博士學位、未通過國家考試，沒接受「我國」「嚴格外交考核」的年輕人，卻能獲得美方朝野與學術界一致好評？而由國家考試篩選，再經過「長期」培訓與歷練後的諸多資深外交官，卻讓部長無從選擇？回想三十年前，個人通過外交特考，到外講所受訓，當時的舊房舍，如今已是嶄新大樓，也改名做「外交及國際事務學院」，但內部思維若未隨時代更新，則在那種教育與訓練環境下，如以台灣為本位思考，若讓今日的外交部長找不到足以勝任天下第一組「『政治組』組長」的「正統」外交官！個人並不驚訝。事件或許告訴我們：是應一併檢討「台灣」的外交培訓機制與升遷制度了。

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