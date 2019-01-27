自由廣場》誰搬走了賑災善款？

◎ 劉哲瑋

高雄氣爆自救會會長陳冠榮花了四年多時間，還自掏腰包三百多萬協助受災地區。結果，自掏腰包卻被影射成亂用善款，所以陳冠榮才會以孬種指稱東森新聞台《關鍵時刻》主持人。但此舉卻反而引來韓粉在陳冠榮臉書上洗版。

如果，真的要監督，是否標準應該一致？節目上指稱高雄氣爆善款拿來花在紙風車……等藝文團體，稱這樣的作為是濫用民眾善心，但近年台灣三次災難的均款：高雄氣爆、台南地震、花蓮地震的善款中：

「高雄氣爆善款其中七十七％用在災民身上，十％用於重建，只有四％用於補助產業。台南地震善款用於重建達六十七．五％，廿七．三％用於災民身上，補助產業的金額為零。花蓮地震募得善款用於災民的只有九％，高達四十％用於補助產業，卅八％則用於重建。」

補助產業最多的卻是花蓮地震，善款的四十％都被拿去補助產業，用在災民身上只有九％，而高雄氣爆只有四％用於補助產業，七十七％用在災民身上，一樣的標準該抨擊的也是花蓮地震善款的濫用吧？

而中國國民黨要刮別人鬍子之前，是不是要先看看自己過去做了什麼？二○○九年十一月十六日台北市議員簡余晏質詢，台北市九二一震災捐款共募得六億二七○○多萬元，結果市府把「剩餘」善款八一八一萬三四一四元，挪撥到「重大災害民間賑災捐款」，後來在二○○八年六月十六日便將當中的 六四○○萬元，捐給四川當地一所小學「解北小學」。

自掏腰包抹黑成濫用善款、抨擊高雄氣爆濫用善款，卻忽略花蓮地震善款用在災民身上最少、而民眾捐給九二一的善款逕自轉捐中國，結果新聞媒體揭露中國時常沒有將賑災募款用在災民身上，反而成為中國官員貪汙的來源，請問這又該如何解釋？是否可以官逼民反的呼一巴掌？

（作者為臺大政治所學生）

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