自由廣場》香港青年致台灣朋友

◎ 張秀賢

中共總書記習近平發表「習五點」，正是希望將「一國兩制」放諸台灣實行的佐證，所謂的「一國兩制」在香港變形走樣，在世人眼中當年「高度自治」承諾已成謊言。要台灣人放棄自由委身專政之下，只是共黨幻想而已。不過，根據香港過去經驗，台灣政府更應該要提防中共利用其他空殼，進行木馬屠城的任務。

單從上一星期計，自稱為「港資」的台灣順豐快遞拒寄政治敏感書籍到香港，「港媒」《大公報》、《文匯報》更藉報導為名，行情報蒐集之實。由此可見專政的爪牙，早已將手延伸到台灣之內。自由政治環境得來不易，都是依靠前人努力所得到。適當防制中共的動作，是捍衛自身制度、自由的必要手法。

公司註冊制度簡便，是香港成為國際金融中心的重要因素之一，但與此同時，就令香港可以變成白手套天堂，有心人就可以利用香港這樣的制度裝作「港資」，以香港之名進行各種滲透工作。順豐快遞本屬中資民企，但到香港註冊後，以香港公司身分到台灣開設業務，並由擁有香港身分證的中國順豐創辦人之妻作為台灣公司負責人，偽裝成「港資」，就是為了避開法律監管，順利登陸台灣，在戰略敏感的物流業分一杯羹。在關鍵時候，這些「木馬」便會立即發揮功效，對自由台灣構成衝擊。

在中共的治理策略當中，從沒有政治、經濟分開的思考，經濟本身就是政治手段，而政治目標也是透過經濟手段來體現。香港近年的各行各業，都出現中資併購，或是中資進佔市場的大趨勢，國企已在香港金融業、電訊業等重要行業大力發展，瓜分市場之餘，亦可以使黨憑藉經濟手腕，控制香港社會日常運作。同樣模式亦可能在台灣出現，而最大機會就是紅色資本利用「港資」的軀殼，侵吞、滲入台灣各方面，再藉此影響台灣政治狀況。

現時大談「九二共識」，以為這樣就可以拚經濟、過好日子，真的太天真。中共已經出面說要談「兩岸統一」時，大家就應該更有憂患意識，不應輕率對待中共的政治部署。不只是提防政治干預，更應慎防台灣被中共透過經濟手段滲透、收買或分化。

（作者為2014-2015香港中文大學學生會會長，現為立言香港召集人，http://www.labin.hk/）

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