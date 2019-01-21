自由共和國》余杰 ／ 順豐速運是共產黨的隨附組織

資料照。

余杰／旅美華裔人權作家

香港文化人梁文道投書媒體，講述他在台灣誠品書店購買一批書籍，委託旅館幫忙運送到香港。旅館找來順豐速運，結果順豐方面認為《滾出中國》、《大辯論》、《思想史》三本書內容敏感，拒絕寄送。

梁文道追問說：順豐有專人在檢查書籍嗎？他們手上有一份不准運送的書籍清單？這些人都是台灣人對吧？他們是已經經過專門訓練，猶如中國的審查員那樣，個個慧眼獨具？他感嘆說：「經過這次遭遇，連我都懷疑，其實『一國兩制』老早就推行到台灣去了。」

無獨有偶，香港中文大學崇基神學院院長邢福增教授，一個月前自台灣透過順豐運送一些書回港，快遞員竟仔細檢查書本，並指出政治書不寄。經再三堅持，表示書只是寄到香港（不是中國），快遞員致電上司後，最後說ＯＫ了。邢福增指出：「當時以為只是這位快遞員不熟悉運作搞錯，現在讀到梁文道的文章，才發現問題殊不簡單。順豐（台灣？香港？）有責任交代，現在是否針對寄到香港的書籍進行政治審查，這是十分嚴重的問題。」

而旅居香港的評論人蘇賡哲也在臉書上揭露說，他委託順豐寄拍賣目錄去中國，順豐經過政治審查後不肯寄，原因是有一本清朝蘇州話聖經。他說，只是聖經封面照，沒有內容。順豐答曰：總之有聖經兩字，或新約、舊約兩字都不行。後來還說，任何書都不行了。

香港《蘋果日報》特約記者特意做了一次測試：在新竹的多間連鎖書店，如誠品、墊腳石、金石堂等，購買了《大國沉淪》、《中國崩潰》等多本圖書寄回香港。台灣順豐上門收件，快遞員在路上來電詢問：「你要寄什麼？」當記者說要寄圖書時，快遞員有點驚訝，說：「現在不能寄書，甚麼書都不能寄！」之後追問記者到底是什麼書，當記者說當中包括旅美作家余杰的《我是右派，我是獨派》時，快遞員的反應更大，直說：「這些書更加不可以寄！」連聲抱歉後便掛斷電話——原來，我的書竟然有如此巨大的力量，讓順豐魂飛魄散，有錢也不賺。

從一系列個案可以看出，順豐速運就是共產黨的附隨組織，就是改頭換面的納粹蓋世太保，一個快遞公司，居然有權審查書籍的內容，視書籍為比毒品和炸藥還要危險的物品。當讀者的閱讀自由逐漸被一家龐然大物、富可敵國的快遞公司牢牢控制時，一個社會的言論自由、新聞自由、出版自由，統統都將蕩然無存。香港已被順豐卡住脖子，艱於呼吸視聽，台灣的自由還能堅持多久呢？

順豐以假扮的「港資」身分進入台灣，攻城掠地，侵門踏戶，已嚴重威脅台灣的國家安全。早在二○一四年，立法院外交及國防委員會即召集會議，民進黨立委邱議瑩質疑中資早已透過轉投資變身為港資，再來台投資，舉例掌握七成兩岸間快遞業務的「順豐速運」，有可能獨占台灣貨運業，未來有可能承攬國防部軍需武器運輸，將會造成國安問題。經濟部次長卓士昭在答詢時說，該公司是「港資」，並不是陸資。邱議瑩質疑，「台灣順豐速運」的負責人王衛已將國籍從香港籍轉為中國深圳市民，且有若干中國國企入股。

其實，討論順豐究竟是港資還是中資，意義不大，因為香港的政治、經濟等各個方面已完全在中國的控制下，就連美國政府都已開始考慮是否取消香港的獨立關稅區地位。台灣若繼續以為只要是港資就比較安全，無異於引狼入室、自取滅亡。

蔡英文政府要取信於民，夯實國家安全，就應當立即啟動相關法律，調查並取締順豐等共產黨的附隨組織在台灣的營運資格。

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