自由廣場》他的書被誰禁運香港？

◎ 張勳慶

香港作家梁文道以「順豐快遞的一國兩制」為題發文，文中說他在台灣買了一些書，委託住宿飯店寄運到香港，卻在返港後收到一封飯店的電郵，告知「因為中國最近對文章及書冊內容有管制，有三本書快遞無法替您寄送：1《滾出中國》2《大辯論》3《思想史》」云云。讓梁文道懷疑「其實『一國兩制』老早就推行到台灣去了。」

這起有如台灣在戒嚴時期才會發生的「禁書」風波，竟在民主自由化的今天上演，裡面必然有很大的人為操控與監視。首先，到底是台灣順豐快遞還是誰竟敢當起「警總」，決定要禁什麼書、能不能運入香港？而這些標準，竟也和中國官方所訂定的一模一樣，這就不只是思想檢查，更是透過資本商業下的宅配體系在運作、在監視，讓人搞不清楚這家快遞公司的背後金主到底是誰，怎麼會有這麼大的權力，膽敢侵犯人民的隱私權與財產權。

從這個匪夷所思的跨境托運圖書遭到查禁事件中，除了有消費者權益受損的法律爭議外，更有到底是誰敢侵害國內出版自由，去檢查那些從台灣寄到香港的圖書是可運或拒運。

回想香港從回歸時中國的「五十年不變」承諾破產，到今天報紙內部自我言論檢查，到書店負責人被綁架至中國境內受審等等事件，除了是「一國兩制變成專制」，更讓人驚心的是，不僅中資錢進香港炒房炒地皮以及中客海量消費所造成的泡沫榮景，今日香港的失去精神與靈魂，會不會也在台灣某些地方複製，而大家也看不穿其中無價的損失，泡沫一直吹下去，等有一天我們突然驚醒，才發現我們已經步入「一國兩制變成專制」，難以脫身自主的悲慘境地？

梁文道買的台灣圖書被禁運入香港，正是說明了「一國兩制」會慢慢走向「一統一制」。筆者強烈建議台灣鄉親，尤其是愛書人，仔細的、逐字逐句的閱讀梁文道這篇文章，你才會了解「今日香港，明日台灣」夢魘已經迫在眉睫！甚至「共匪就在你身邊」！也才能了解，台灣若不能堅守民主自由，堅守自己的國格，則所謂「兩岸多溝通」的後果，很可能就是台灣在談判桌上變成無牌可打的輸家。

文字和圖書是人類傳播知識和觀念最基本、又最常用的載體與方式，台灣民主化至今，卻突然發現有一隻黑手介入操控！民進黨政府絕不能輕忽此事，應該設法查個清楚，給梁文道、給所有的台灣人與香港人一個說明與解釋。這是民主社會「人民頭家」最起碼的合理要求！

（作者曾任圖書館員，新北市民）

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