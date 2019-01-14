自由廣場》鐵殼船戳破海巡的沱江夢

◎ 張豐麟

一月四日在中信公司高鼎廠舉行的「600噸級巡防艦12艘統包採購案」第一艘巡防艦開工祈福儀式，象徵國艦國造邁入新的里程碑。同一天，海巡署艦隊分署調派2000噸級大型台南艦進駐馬公外，還將規劃另一艘大型巡防艦在澎湖海域機動執勤，更值得關注。

上月27日，二十多艘中國大陸漁船進入我國轄境海域內，假避風之名在澎湖南方四島國家公園內進行底拖作業撈魚，臺灣近二十餘年的生態成果，被大陸漁船一次歸零。導致國人責罵海巡署未積極護漁。

其實，在12月28日中機隊的600噸級CG123金門艦便曾支援南方四島的驅離任務，卻因為海象最大陣風達10級，有安全疑慮，不得不返港避風，待由高雄港支援的2000噸級CG126台南艦大船到位後，海巡署才有能量出港驅逐非法作業的大陸漁船。

明眼人應該已經看出來，冬季的臺灣海峽海象惡劣，並不適合600噸級的海巡艦艇操作，浪大的時候只能窩在港口當碼頭王，所以海巡署採購沱江級的反對聲浪一直未曾停歇。

行政院的「籌建海巡艦艇發展計畫」，讓海巡署籌建12艘600噸級雙船體海巡艦，核定總經費為144億4778萬元，600噸級雙船體海巡艦，就是以海軍「沱江艦」原型艦為設計藍本，並且保留艦上的武器系統空間，可隨時加裝雄二及雄三反艦飛彈。也因為艦體特殊，一艘600噸級的沱江海巡艦造價幾乎等同一艘2000噸級的海巡艦艇。但是否真有必要投入這144億？

沱江級並不適合海巡任務。首先，採雙船體設計的沱江級乾舷過高，對於海巡官兵而言並不合用。再者，雙船體設計的耐波性不足，因海巡署時常要在惡劣海象下執行救援任務，風險實在太高。最後，沱江級本身為鋁合金打造的偏弱結構，在執行護漁任務時，即使遭遇的對手僅僅為鐵殼船，都有可能被惡意碰撞導致嚴重受損。

這次進入澎湖海域非法捕撈的鐵殼船，不僅直接戳破海巡署的沱江夢，也在國人面前證明了600噸級的海巡艦在冬天的惡劣海象下利用率其實相當有限。政府切勿為了畫出龐大造艦商機而浪費民脂民膏，燒掉國庫144億4778萬元造的600噸級沱江新船，如果冬天不能出港護漁，其實不如以同樣的經費建造較適合台灣使用的2000噸級海巡艦，才有實質效益。

（作者為公務員，暨南大學博士生）

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