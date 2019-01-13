自由廣場》想起沈斯淳與史亞平

◎ 郭翰林

「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處接任政治組長，引發藍綠批評。從資歷過淺、年紀太輕、不夠專業乃至國家制度遭破壞等理由都有，而馬英九更直批「災難」，甚至監察委員仉桂美、江綺雯也申請自動調查。一個口譯哥的外交任用不只引爆「口水」戰，更掀出中華民國的體制問題。

經歷金錢外交又被斷交，以及馬英九的「外交休兵」之後，台灣的外交都必須更務實、更彈性，而不是消極的自我閹割。與其急於封殺一位年輕人的未來，倒不如先來談談過去的許多歷史，並請監委好好調查並向國人公告，別再遮遮掩掩或搪塞，免落「奸委」之名。

談外交專業，就讓我想起「不諳日語」卻獲馬英九派任為駐日代表的沈斯淳，當時備受非議，馬英九卻以「直達天聽」力挺。駐日期間，還因聘用中籍人士引發國安疑慮，但卸下駐日代表一職，竟獲外交勳章。

再如前駐新加坡代表史亞平，駐星期間引起外交爭議，更被監委調查認為「重大違法，嚴重失職」，但當時總統府以涉及國家安全，竟秘密結案，不對外公布報告。除此之外，史不但未被究責懲處，反被晉升為外交部次長，馬英九卸任前，還將其外派駐奧地利代表。

此二例，不管專業能力有問題或行為違法失職，在馬英九時期都是獲得極高的肯定與保障，這算不算「災難」？如果是災難的話，是不是體制保障了他們「能撈就撈、能混就混」？即便監委調查屬實，也還有上層體制罩著，這種中華民國的體制能不檢討、改正嗎？

（作者為加拿大台僑）

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