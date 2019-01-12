自由廣場》「九二共識」到盡頭

◎ 雲程

蔡英文與習近平隔海過招，九二有無共識又成為熱議話題。

一九九五年，焦仁和首次提出「一個中國，各自表述」來總結一九九二會談的歧異，但一九九七年唐樹備擺出「給我一中，其餘免談」的強硬姿態說，共識是「海峽兩岸均堅持一個中國之原則」，沒有「一個中國，各自表述」。

一九九九年李登輝因應中國進逼，提出「兩國論」或防守性的「特殊國與國關係」。之後，被蘇起以雙方在「對等的基礎上進行政治談判，簽署中程協議」方式，企圖拉回「一個中國」，使衝突雙方能和平共處。即便如此，中國也強硬不接受。

中程協議企圖借鏡東西德統一，但德國在戰前是同一國，戰後被盟國分割佔領：三個西方佔領區合成西德（ＢＲＤ），蘇佔區則成為東德（ＤＤＲ），是以州為基礎的兩集合體，所以兩德「有統可得」。

和兩韓一樣，兩德是在同一天加入聯合國，暗示著東西德各只是「半國」，兩者一起才成一國。半國並不新鮮，瑞士的「半州」便是其典範。一九九○年九月，四強先批准〈有關德國最終解決條約〉，十月東德解體為五個州，各州分別加入西德，基本法擴大實施到東德，德國終於獲得完整主權。

但借鏡德國是一廂情願，台灣與中國，太平洋戰爭前根本不是「同一國」。國民黨的「一中」是華獨︱幻想ＲＯＣ與ＰＲＣ能以兩個國際法主體共存。其概念更與北京明顯衝突：「國家」是誰？由哪個「政府」代表？

通說「九二共識」四個字是蘇起在二○○○年發明的「創造性模糊」，事實卻有待商榷。平心而論，創造性模糊是處理政治與外交艱澀議題的典型手法。奧妙之處在於雙方要自我克制，誰想說破，誰就是元凶。近年中國自恃拳頭大，主動破壞模糊。現在連蘇起都直言，認不出九二共識的面貌。

九二共識，習近平給的最新定義是：「在一個中國原則基礎上達成海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一。」他的確沒有明說「九二共識是一國兩制」這幾個字。但習緊接著說︰「把握兩關係發展時代變化…形成了堅持一國兩制和推進祖國統一基本方略，回答了新時代推動兩岸關係和平發展。」讓我們警覺：狠話藏在文脈裡。大家若接受九二，就掉入一國兩制圈套中。

蔡總統要大家勿再提起九二共識，確實如此。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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