自由廣場》過來人「探索」一國兩制13問

◎ 葛雋

中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」發表四十週年紀念會上講話，說「要探索一國兩制的台灣方案」。身為一個香港人，對「一國兩制」四個字比任何人都要熟悉，甚至可以說有刻骨銘心的體會。未來台灣若也實施「一國兩制」，不妨先聽一聽我們過來人的意見，然後再去和中共官員坐下來認真「探索」如下問題，看看他們如何回應：

一、台灣會不會也搞一部「基本法」，以取代現有的中華民國憲法並「保證五十年不變」？

二、台灣未來是否也推行「循序漸進」的選舉？立法院也搞一個千秋萬世的「功能組別」？

三、台灣未來的行政長官候選人，是否也將由中共先來欽定和篩選？

四、台灣的政權移交是否也「僅僅是換支旗，其餘一切都不變」？

五、台灣的言論自由包不包括可以說「台灣獨立」四個字？出版小說會不會被越境抓捕？

六、台灣的台獨人士會不會被終身剝奪參選權和遊行權？

七、台灣的立法院立法委員會不會因為在開會時抗議而被主席趕出議事廳？

八、台灣會不會新訂個國安法、國旗法和國歌法？

九、台灣人過了幾年後會不會被中國領導人突然告知「一國大於兩制」？

十、台灣人會不會幾年後突然被中共領導人警告「隨時取消你們的兩制」？

十一、台灣的庫房會不會被人打荷包，被迫參與「一帶一路」國家大撒幣？

十二、台灣會不會被指令建造一座連接廈門金門台北的跨海大橋，以大白象工程名義揮霍納稅人的血汗錢？

十三、台灣昔日的美國、日本政界朋友還能不能自由出入台灣？

上述「探索」，相信中國官員一定信誓旦旦保證這也「不會」那也「不會」。呵呵，既然如此，那還「探索」什麼呀，蠢蛋！

（作者為香港退休教師、作家）

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