自由廣場》中國皇民 日本皇民

◎ 黃瑞麟

一個跟筆者同年（一九七二年）生的過氣藝人，日前在臉書PO文稱「日據就是日據，日治什麼東西，五十年內皇民化只十七年，你就天皇萬歲了，賤骨！」真不知道我跟他所讀的歷史課本，是不是不同？不都是國民黨時代「國立編譯館」編的嗎？

如果按照歷史來看，清朝甲午戰爭戰敗，清朝官員李鴻章與日本雙方經過五次談判，達成協議，簽下馬關條約，其內容主要包括：（一）大清帝國承認朝鮮為獨立自主國；（二）割讓遼東半島與台灣全島及所有附屬各島嶼予日本；（三）大清帝國賠償日本二億兩；（四）雙方批准換約後的二年內，日本准許割讓地的人民，任其變賣所有產業，退去界外。限滿而未遷徙者，視為日本臣民；台灣限於本約批准後兩個月內交接。遼東半島在俄、德、法三國介入干涉之下，日本被迫同意歸還。

既然是割讓台灣給日本，即使我們不希望成為日本的殖民地，但歷史證實當初成為日本的領土，所以日治並沒錯，而不是皇民不皇民的問題。筆者也不希望被日本統治，不想成為皇民，但歷史就是歷史。

若不接受日治之稱，硬要改日據也可以，那麼如今的台灣就是蔣介石的國民黨占據而來，應該稱為中據或華據，難道不是嗎？

（作者為媒體工作者）

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