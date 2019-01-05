自由廣場》憲法上的總統從不睡覺

◎ 田孚

四位民主前輩在給蔡總統的公開信中，有一項主張為「請總統交出行政權，退居二線，落實憲法第53條『行政院為國家最高行政機關』的明文規定；由新任行政院長全權組閣。」由於事涉我國現行憲政體制認知的基礎，針對此點著實有必要加以說清楚、講明白。

首先，憲法增修條文第二條當中規定：自中華民國85年第九任總統、副總統選舉開始透過全體人民直接選舉產生。換言之，從此國家的正副元首乃經由人民直選選出。這項意義在於總統及副總統係透過選民所賦予的執政正當性在領導及統治整個國家，而非憲法第27條中規定由國民大會的間接選舉產生。此種變化與法國總統戴高樂在一九六二年透過公投將第五共和總統的產生改為人民直選的情況十分相近。自此之後，憲政體制的重心便朝向總統傾斜，成為全國政治重心之所在，而行政院長則是屬於「治而不統」的角色，透過行政院的施政協助總統治理國家。也就是說，這項人民直選的變革早已使得原始的憲政設計出現全新的運作樣貌。

其次，雖然行政院為國家最高行政機關，然而這是與立法院為國家最高立法機關彼此間對等的安排。亦即行政院長的角色與權力範圍被明確地侷限在行政院，並受立法院監督。這與總統屬於「統而不治」的角色仍有政治高度上的相當差異，假使具備憲法正當性的總統一旦真的「退居二線」，那麼剩下的政治真空如何填補？是否會造成憲政的不穩定？則是必須嚴肅思考的問題。

再者，因為我國有副總統的設計（法國第五共和沒有副總統），假使總統萬一真有退居二線、不再過問政事的情況時，那麼副總統此時應該立即從總統的身後站出來、積極扮演備位元首的角色，以符合憲政上的安排，而不可能被當成空氣一樣好像不存在。畢竟，副總統也是由人民直選產生，同樣具備憲法正當性，非經罷免不得解職。

綜上，有句話叫做「憲法上的總統從不睡覺」，意味著總統是無時無刻都在運作的國家憲政機關。前輩們對於政局發展與台灣前途的憂心令人深感敬佩，不過當事涉憲政體制的大哉問時，卻是一件重於泰山的鴻業，萬萬不可等閒視之。

（作者為大學副教授）

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