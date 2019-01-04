自由廣場》別嚇跑中間選民

◎ 雷顯威

拜讀高俊明牧師等四位大老籲請蔡英文總統不要繼續參選連任的公開信，若訴求內容僅止於信中論述，那麼不啻「舊酒裝舊皮袋」，難有正當性。

檢視公開信，四人要求小英總統放棄連任的原因，主要論述有二：一、二○一八年九合一選舉，民進黨慘遭大敗，蔡英文總統應負最大責任。二、小英總統未能阻卻中國的統戰。

首先就前者而言，民主政黨在選舉失利，領導人理當負起政治責任。這也是何以德國女強人梅克爾去年放棄角逐執政黨黨魁；蔡英文總統辭掉民進黨主席的緣由，這是民主制度運作的常軌。

若是大家都接受民主機制運作的精神，那麼小英是否爭取續任，這是她個人政治權利，也是民進黨內部事務，自有選舉遊戲規則決定，顯然不應由外人以主觀判斷論定。

其次，公開信質疑小英總統未能有效阻卻中國的統戰，造成台灣門戶大開、內部裡通敵國，顯然值得商榷。

回顧二○一六年台灣總統大選，正因為蔡英文總統未承續國民黨馬英九前總統的「九二共識」，也未選擇支持「兩國論」、或「一邊一國」獨派的基本教義，而以「維持現狀」才能在當年獲中間選民支持而大勝，也因此讓小英可以在第一任期放手進行吃力不討好的「年金改革」、「廢核」等施政。

如果依據公開信提出的論述主張，小英領導的民進黨固然可以在國會以優勢席次主導推動完全符合綠營口味的立法，但這種重回「舊酒裝舊皮袋」的模式，只有加速自絕中間選民，提早為民進黨執政劃上句點，而非蔡英文不參選就解決問題。

君不見，去年柯Ｐ、桃園鄭文燦連任，高雄韓流興起，就是最好啟示。

（作者為牧師、前基督教論壇報總編輯）

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