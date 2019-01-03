社論》歐威爾帝國的神諭

依據現代網路用語，習近平的談話堪稱是一紙政治宣傳的廢文，通篇好話說盡，目的卻只有一個，企圖招降台灣，以拼湊出古代秦漢帝國的再現，實現所謂中華民族的偉大復興。（法新社）

今年是中國發表「告台灣同胞書」四十週年，中國領導人習近平照例發表演說，雖仍舊調重彈，但首度提出「習五條」，以探索「兩制台灣方案」，豐富和平統一實踐，突出「一國兩制」方針，並且將「九二共識」內涵修正為「求同存異，謀求國家統一」；相對的，小英總統繼前日提出「四個必須」作為兩岸交流前提，昨日更以北京當局定義的「九二共識」其實就是一個中國、一國兩制，台灣絕不會接受，明確回應習近平的一國兩制倡議。以民主自由對抗專制獨裁，凸顯兩岸之間的歧異，並無交集。

依據現代網路用語，習近平的談話堪稱是一紙政治宣傳的廢文，內容充滿不符合歷史事實的謊言，以及中國民族主義的狂熱情緒，通篇好話說盡，目的卻只有一個，企圖招降台灣，以拼湊出古代秦漢帝國的再現，實現所謂中華民族的偉大復興。換言之，將台灣納入版圖與民族使命畫上等號，藉以虛構併吞台灣的正當性；然而，中國對台灣的領土主張，並無任何歷史依據，只是共產帝國擴張本質的延伸。此種植基於民族主義與歷史想像的產物，與國家存在係以促進人民幸福為主，制度之設計與運作，必須以民意為依歸，並且能夠保障國民權益與福祉的民主台灣，形成兩條互不交會的平行線。這也是中共領導人照章宣讀告台灣同胞之類的演說時，神情肅穆，語氣慷慨激昂，彷彿宣達神諭的教主，但在台灣人民的眼中，卻更像是歐洲中古世紀的宗教法庭在裁定民主的台灣為異端，要求台灣人必須皈依正統，不但感受不到所謂「祖國」血濃於水的同胞之情，反而是一股歸降則生，抗拒則亡的肅殺之氣。

中共企圖以「一國兩制」的框架掩蓋兩岸體制與文化、價值的不同，卻不容台灣人民擁有決定命運的自主意願，此舉與現代國家組成的基本原則背道而馳，亦違背統治者必須取得被統治者同意的民主精神，無異搶婚、逼婚，台灣人民當然不可能接受。更何況一國兩制，在港澳主權尚未移交之前，或許還有些許誘惑作用，如今香港澳門表面上披著特別行政區之名實施自治，實際上卻毫無特別可言，無論政治經濟社會均已「中國化」，過去令人讚譽的法治與經濟自由化都名存實亡、蕩然無存，必須聽任「祖國中央」的指揮，不得逾越其號令之雷池一步。一國兩制的實踐失敗至此地步，中共如何尚有顏面以之號召台灣人民來歸？然而，吾人在拒絕一國兩制之餘，仍不得不認清一個可怕的事實，要強行將中國與台灣這兩條平行線拉扯到同一軌道︰一是中國進行民主化的政治改革，消除了兩邊制度與價值上的差異，再加上人民自由意願的選擇，方有融合的可能；另外，則是中國使用武力，以戰爭的方式強佔併吞台灣，進行災難式的統一。但前者的可能性幾乎為零；後者則在中國領導人操作民粹之下，仍有誤判引發戰端的可能。

不可諱言的，在中共建國之後，從未出現民主改革的發展路徑，即便在改革開放帶來重大經濟成就之下，政治改革依舊是禁區。尤其，習近平主政之後，不但在意識形態上有重返毛澤東時代的徵候，在統治技術上更由於網路新科技的發達，已然建立了一個全面監控人民的數位專制體制，使中國的獨裁專制發展到了頂峰，一個歐威爾式的帝國於焉誕生。旅美中國學者王飛凌深刻剖析，中華人民共和國是在一個新的專制集團統治下轉世復活的秦漢帝國，一個列寧主義、史達林主義黨國。這個新秦漢政體，為了其政權的生存和安全，不得不對內對外都一直殊死奮鬥：對內，與中國社會和文化不懈鬥爭；對外，同時反對幾乎整個世界。

由此觀點來看，中華帝國的崛起，不但奴役其子民，更必將與全世界為敵。而習近平將國家統一與民族復興掛鉤，固然是將壓力直接對準台灣，其實也是在間接挑戰民主世界的秩序。因此，中國崛起不僅攸關台灣的生存，更是全世界必須共同面對的威脅，在此格局中台灣方可在全球大戰略的棋盤找到安身立命的最佳位置，擺脫「一國兩制」的魔手。

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