自由廣場》總統兼任行政院長 化解危機

◎ 郭泰麟

民進黨九合一及地方議長選舉遭遇雪崩式的挫敗，接續內閣總辭為敗選負責慣例已行之有年。

權責不符、黨政不分、溝通不良、用人不當是執政黨的致命傷，現行體制下，閣揆形同幕僚長，難以發揮長才，應大破大立，考慮讓總統兼任閣揆，回歸憲政機制。至於總統得否兼任行政院院長，憲法並無明文規定，總統與閣揆同屬行政單位二者職務性質顯非不相容。依憲法第五十三條、第五十七條之規定，對立法院負責者為行政院，而我國現行憲法雖類似法國第五共和的雙首長，但嚴重向總統制傾斜，並非內閣制，並無依照憲法第三十七條、第五十七條、增修條文第二條第四項等相關規定，總統與行政院院長之間有制衡功能，當閣揆變成總統之幕僚長，而行政權盡入總統囊中，總統有權無責將損及公益並有害於人民之信賴，致使憲法設計之制衡機制已破壞殆盡。

美國聯邦憲法自一七八七年採三權分立為其制憲之基本原則，而法國一七八九年人權宣言第十六條揭櫫：「任何社會中，未貫徹權利保障，亦無明確之權力分立者，即無憲法。」故立憲民主國家，莫不奉權力分立為圭臬，憲法上職位之兼任是否相容，則以有無違反權力分立之原則為斷。以美國憲法嚴格區分行政權與立法權的制度，仍有美國副總統之兼任參議院議長之慣例，亦即容許民選副總統跨行政部門兼任立法部門之職位。再以法國為例，內閣總理或部長兼任市長或其他地方民選職位，亦非罕見，屬行政權之內部分工，而於權力分立之基本原則無違，自亦不生牴觸憲法的問題。

從我國歷任民選總統固有兼任政黨黨主席之慣例觀之，自無總統不得兼任閣揆的理由。而目前似乎只有總統兼任閣揆，建立權責相符的憲政體制以貼近民意，民進黨才能化解執政危機。

（作者為自動化業者，曾任高雄縣副縣長）

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