自由廣場》司法？ 私法？

◎ 張國財

長期以來，民眾對司法的評價與信任度是相當負面的。蔡英文在二○一六年就職演說中的司法改革宣示，因為深深打入在場者的心坎而獲得聲量最大、時間最長的掌聲。

以前，蔣介石、蔣經國父子統治的白色恐怖年代，統治者（及共犯結構們）說你／妳是匪諜，你／妳就是匪諜。法官判決的依據是什麼？以一九六○年的「自由中國」案為例，「知匪不報」的雷震，最後遭判刑十年。或問：為什麼是十年，而非九年或十一年？答案是：在法院判決之前，蔣介石於總統府主持專案會議已親自批示「刑期不得少於十年」、「覆判不能變更初審判決！」

法官「奉令判決」，雷震案是通例而非特例！蔣介石在原本法官依法判處的判決書上批示「處以極刑可也」、「應即槍決可也」、「判處死刑可也」、「應判死刑」、「改處死刑」，或是將十年有期徒刑追加為十五年，在已解密的文書檔案中可說是連篇累牘、屢見不鮮。

白色恐怖時代，匪諜的下場，不是槍斃就是長期的牢獄之災，家破人亡、財產沒收充公是常態，還會株連無辜親友，社會的氛圍真是談匪諜色變。今天，現役官兵及退役將領被中國吸收當共諜的，就算倒楣被抓了，懲處也沒有比偷雞摸狗的竊賊嚴重，以涉及中國解放軍上尉鎮小江共諜案的前馬防部少將許乃權為例，被依違反「國家安全法」判刑2年10個月，刑期之短已是一奇，出獄後每月照領7萬多元的月退，對共諜保障福利若此，無異置國家安全於無物。

另外，今年九月在網路造謠散播假訊息指稱「台客受困關西機場，靠中國巴士進入機場內接駁」的游姓男大生，雖因而造成我大阪辦事處長蘇啟誠不堪壓力而自殺身亡，南投地方法院法官日前卻以「不足以影響公共之安寧者」為由判游男「無罪不罰」，為網路散播造謠、發假訊息的「自由」、「無罪」、「不罰」取得司法認證！

總而言之，司法以往的羅織入罪、亂戴紅帽，現在變輕判通敵共諜、網路造謠為匪宣傳無罪；以往的沒有獨立審判空間、最高層峰要你怎麼判就怎麼判的「奉令判決」，現在變成法官在「自由心證」與「獨立審判」的無限上綱，要怎麼判就怎麼判、愛怎麼判就怎麼判；以往的動不動就死刑槍斃，現在變成殺人不眨眼的歹徒，在悲天憫人的法官眼裡仍然是「有教化可能」。只能說：如此一百八十度轉變的兩極化司法，有嚴重的過猶不及症候群！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）

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