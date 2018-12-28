自由廣場》禁止廚餘養豬後遺症

◎ 陳文卿

蔡總統前幾天到位在雲林虎尾的廚餘高溫蒸煮廠視察，也肯定廚餘經九十度以上高溫蒸煮一小時以上，避免感染疫疾。可是雲林縣長張麗善一上任，馬上下令要禁止廚餘養豬。賴院長出面喊話說，若無適當配套措施前，馬上全面禁止廚餘養豬，廚餘如果要送到焚化廠，對現在連處理一般廢棄物都捉襟見肘的焚化廠之負荷量，更是雪上加霜。

至於說要改成做堆肥，現階段困難度更高。因現有堆肥場，處理容量也不足，而且大多是針對廢蔬果為主的「生廚餘」，含肉類的「熟廚餘」會讓堆肥場掛掉，因此以往都是拿來做養豬飼料再利用。雖然環保署已積極提升各堆肥場性能（包括設置脫水前處理設施等），但仍緩不濟急。以雲林縣而言，該縣養豬頭數高居全國第一位，本身也無公設堆肥場，必須仰賴民間業者。

一頭平均六十公斤的肉豬一天可食用約七、八公斤廚餘。因此僅飼養一千頭的養豬場，一天可將人口數約三、四萬之鄉鎮所產生之廚餘消化得清潔溜溜。若不給豬吃，用別的方式處理就要花一大筆費用。

所以政府應該正視廚餘養豬戶對環保的貢獻，將原要設置廢棄物處理設施（蓋焚化廠等）的經費，拿來補助業者設置功能更完善的高溫蒸煮設施，及改善污水處理情形，以免二次污染及防疫漏洞。或者，多設置幾處如虎尾的集中蒸煮廠，將高溫蒸煮完全後的廚餘配售給養豬戶，避免個別蒸煮不徹底的問題。或者，更進一步仿效韓國、日本等，將廚餘以乾燥脫水飼料化，成本雖較高，但經高溫乾燥後，衛生、環保方面更安全無虞。而這些費用也應可由政府來補貼。

防範非洲豬瘟當然很重要，可是馬上禁止廚餘養豬，卻等於斷了業者的生計，這必須提升到全國養豬政策來考量，而非某一縣市各自為政。

（作者從事環保服務業）

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