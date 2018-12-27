自由廣場》「聖誕節是中國人的恥辱」

◎ 愚工

本月十五日，中國河北省廊坊市城管局發布「關於做好聖誕節期間執法監管工作的通知」，要求執法人員全面取締沿街擺放的聖誕樹、聖誕老人等物品，並清理與聖誕節相關的櫥窗貼畫、布標條幅和燈箱。

二十四日，安徽泗縣一所小學進行「抵制洋節，從我做起」的主題教育，校長演講講題是「聖誕節是中國人的恥辱」。讓人想起去年十二月，湖南衡陽發布一份措辭嚴厲的通知，要求黨員幹部和親屬不盲從過「洋節」，或「參與有西方背景的任何宗教活動」。

儘管最近多次傳出中國和梵蒂岡可能建交的消息，但中國當局對於宗教的打壓並未停止。習近平上臺後，僅在浙江便有1200到1700所教堂上的十字架遭拆除。今年三月，中國還禁止《聖經》在網上零售平台銷售。十二月十二日，四川成都秋雨聖約基督教會的一百多名成員遭警方傳喚並逮捕，牧師王怡和多位教會成員失聯。

中國民革成員鄧聿文受訪時指出，中國當局近期對基督教等宗教的管控日益緊張，聖誕節作為帶有宗教性質的節日受到官方防備「並不意外」。鄧聿文稱，為了不刺激民眾，官方一般選擇冷處理。「這次的幾個案例有可能是下面人揣摩上意，但這實際上也是他們希望的。」

中國樂見外國人歡度春節，卻禁止人民歡度聖誕節，令人不禁要問：「害怕啥？這個國。」一位中國網民留言道：「去年春節，紐約帝國大廈亮起紅色燈光，很多外國人都在過春節，為什麼我們就不能過聖誕，文化自信哪去了呢？」

中國或許不是沒有自信，而是對自己政權的合法性心虛，知道自己作惡多端，所以必須如此過度地、近乎病態地武裝自己。

（作者為台商）

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