自由廣場》黎登鑫辭職書

◎ 黎登鑫

文哲市長惠鑒：

我黎登鑫，政大英文系教授，屆齡退休第十一年，是本土社團北社，擔任理事及客社社長（現已兩屆期滿，轉任理事），並忝為我們北市市政顧問。

既然擔任顧問，在您首次擔任市長不久，便曾寫信向您建言，希望您以北市大家長身分，要求北京當局，釋放重視民主人權，卻被判刑入獄的李明哲，二要違背郝龍斌一綱一本，實施符合民主自由一綱多本的蕭曉玲老師，讓她恢復教職，還她公道等五項要求，但一直都石沉大海，毫無回應（我的政大英文系同事蔡國樹教授多次致函蔡英文總統都有回應）！

這回您再次競選我們北市市長，恭喜您當選連任，只是比上次少了將近三十萬選票，該是一項警訊，臺灣教授協會選前舉辦過募款餐會，主持人鄭弘儀在台上問台下參與者，第一回投票給您的請舉手，大部分人包括我都舉手了，他再問會再投票給您的，舉手的卻寥寥無幾！

這表示大家對您的失望！一是您就任後，對大巨蛋等前任五項弊案，雷聲大雨點小，形同放水！二是失望您十八次前往中國，教導中國醫師使用葉克膜，坐視中國殘酷活體摘除法輪功成員器官，您竟然無動於衷，與共犯無異！三是失望您當選後，跟中國唱和什麼兩岸一家親，其實卻是包覆毒藥的糖衣！四是失望您價值錯亂，在民主自由早已是普世價值的二十一世紀，您竟然是世界四大殺人魔王（夏威夷拉梅爾教授寫過官府殺人一書，其中史達林殺人四千萬，毛澤東三千萬，希特勒兩千萬，蔣介石一千兩百萬）之一的毛澤東的崇拜者！凡此種種，早已令我失望痛心到底！現在我別無選擇，只好辭去北市市政顧問一職！但盼您幡然醒悟，捍衛我們臺灣主權，堅守我們民主自由這一普世價值！

凡此不一，但祝如願！

登鑫敬陳

二○一八年十二月二十一日

（作者為台北市市政顧問，政治大學英文系退休教授）

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