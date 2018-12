自由廣場》苗博雅「台灣獨立」Ｔ恤有感

◎ 蕭嘉弘

上週,雙城論壇在台北登場,社民黨市議員當選人苗博雅「藍紅叢中一點白」,穿上寫著「台灣獨立」四個大字的T恤赴歡迎晚宴,令人眼睛一亮,還將鄭南榕基金會出版的《這裡不是一條船 台灣新國家運動紀念書》請上海市台辦聯絡處長轉交給副市長周波,真是好樣的!

相較民進黨和時代力量的議員或當選人僅消極缺席,苗赴宴表達台灣心聲,勇氣和膽識可比二○○九年五月陳菊至北京,在中國官員面前說出「我們的馬總統」,完勝已多次赴中的中國國民黨,更是諷刺和呼應民間流傳的「國民黨看到老共就快收國旗」的笑話。而險勝連任的台北市長柯文哲再提「兩岸一家親」,等著被丟入台灣歷史灰燼,不值得期待。

二○一八年九合一選舉,全面執政的民進黨大敗,實是社會各界愛之深,責之切。若民進黨在前主席小英總統影響和風向帶領下,繼續在主權議題上龜縮,喪失陳菊當年赴中喊「我們的總統」的勇氣,這股「不投民進黨」的暗流恐怕會繼續下去,因為我們還有站在台灣主流民意的第三勢力政黨可選擇。To be, or not to be,在中央執政團隊和民進黨的一念之間,人民不會一直等下去的!

(作者為台灣大學國發所研究生,台北市民)

