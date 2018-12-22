自由廣場》跪求東亞青運？

◎ 王伯仁

盧秀燕當選之後，迫不及待談她競選中從未談到的「九二共識」，以及爭取「東亞青運」在明年十月恢復舉行，她所聘任尚未就任三位副市長之一，馬政府時代的外交部政次令狐榮達透露：「已經有一些曙光」，但林佳龍市府十一月向瑞士洛桑國際體育仲裁院（CAS）申請東亞青運仲裁案，已在日前經CAS告知因東亞青奧會（EAOC）拒絕接受調解，故告落空。

這就怪了，明年首屆東亞青運，於今年七月廿四日在毫無預警下，經東亞青奧會以舉手表決方式，其中中國奧會從中作梗，百分之百顯現，是國際奧會系列賽事空前惡劣之例，台中市政府蒙此不白之冤，向瑞士洛桑國際體育仲裁院提出調解申請，但日前獲知被EAOC未具理由悍然拒絕。

另一方面，台中市長選舉揭曉易人，廿五日將由國民黨盧秀燕接任，她任用一位「老藍男」令狐榮達，說是要開展台中市對國際關係交流，而令狐還未上任，就透露東亞青運恢復舉行已有「曙光」。EAOC不是剛拒絕調解嗎？令狐就相反地說有曙光？

如此說來，今年七月中國主導的東亞青運停辦，是否一項統戰？或由某方提議，作為選舉的「絆腳石」，等親中國人士當選了，就可放行恢復舉辦？假使盧秀燕真的「設法」恢復東亞青運，那不用高興，因為「中國附庸」就直接貼上她額頭，這種濃厚統戰式的東亞青運，還有什麼意義？

（作者為資深新聞工作者）

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