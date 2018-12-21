自由廣場》豬瘟一家親？

◎ 顏怡文

這兩天新聞焦點集中在兩個議題，其一是防範自外國，尤其是中國入境之肉品檢疫，防範非洲豬瘟自中國傳入臺灣。另一焦點就是在臺北舉辦之雙城論壇。這是自十一月廿四日臺灣九合一大選民進黨敗選後，來自中國層級最高的官員訪臺。無疑的，這是對岸故意做足面子給柯市長，給執政的民進黨一個下馬威。十九日的晚宴上，柯市長又再度當著對岸代表團重申「兩岸一家親，強調兩岸要秉持五個互相、兩岸一家親精神，達到互惠互利雙贏局面」。

面對對岸非洲豬瘟疫情幾近失控，對岸又刻意對臺灣隱匿非洲豬瘟疫情的相關訊息與資訊，加上兩岸民間密切的往來，恐對於防疫產生極大漏洞的關鍵時刻，卻不見柯市長為臺灣民眾與臺北市民向上海市副市長周波表達最嚴重的關切，要求對岸應該分享相關非洲豬瘟的疫情訊息，讓臺灣免於非洲豬瘟的侵襲。柯市長與周波副市長把酒言歡的場面，頗有兩岸一家親，豬瘟放兩邊的感覺。（作者為國立台灣科技大學教授兼材料系主任）

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