自由廣場》（金恆煒專欄）民進黨死生關鍵在蔡英文

民進黨「九合一」潰堤，到底是鐘擺效應還是終結的先聲？逼在民進黨眼前最關鍵的存亡課題是：蔡英文會不會競選連任？民進黨人不在這個大戰略上痛下決心，展現決斷，依然聽憑蔡英文一人師心自用，拖著敗軍之旅繼續蠻幹下去，可以斷言二○二○年輸掉的不只是中央執政，立法院主導權將連帶陪葬，接下來在藍白紅裡應外合下，中國不長驅直入才怪。

民進黨袞袞大諸公、碌碌小諸公要不要廟算一下？過去兩年在超級大總統小英的完全執政下，竟然民心盡去，直轄市與縣市長從十三席銳減到六席；孰令致之、孰為為之？小英既沒有為民進黨存亡打算，也沒有為台灣前途著想，卻一心一意繼續完成連任的佈局，民進黨人還自誤誤人的明裡暗裡配合與之共演木偶戲？！

這次如果不是大輸，僅僅小輸、中輸，蔡英文早已安排好了，一定不容有辭黨主席之隙，也一定會望著預定連任標竿直跑。天可憐見，民進黨大輸，迫使小英非辭黨主席不可，對綠營而言，這可能是九合一選舉「大不幸」結果下的「小確幸」。原因很簡單，小英二○二○必輸，經過此次重挫，反而可使民進黨有一次重新選擇最佳候選人的機會。問題是，壓力夠不夠？

從目前發展來看，民進黨只繞著黨主席人選鬧烘烘，砲火四射，火熱得不得了，不知是演戲還真是派系內訌？可知的是，喬候選人的過程，總統府小英人馬不敢否認自己沒有介入，這是其一。更重要的是，由所謂「中生代」共推的黨主席，完全是權力運作下所產生，違反嚴謹的民主程序的要素（參見Robert Dahl的定義），這是其二。這樣出線的黨主席，如之何會受綠營信任而接納？這是其三。

其次，小英供養的御用啦啦隊如許信良之流已開始搖旗吶喊了。「九合一」選前，許信良表示一旦大敗，蔡英文連任之路必斷；大敗之後，又改口說蔡英文連任不是沒有機會云云。這種像袁世凱「籌安會」的小丑，到底敢言人所不敢言；可見豢養有用！

更重要的觀察點是，蔡英文急急乎成立總統競選辦公室，這是蔡英文「卡位」的慣用伎倆。二○一六年大選前，蔡英文以黨主席的權位，透過中常會把初選時程從過去的四月廿七日硬生生提早到三月十六日，讓有心與之爭鋒者完全失去運作的時間與空間。現在，黨主席尚未選出，遑論中常會的議決了，小英猴急到不顧視聽，擺出非選不可的架式；台灣管他娘！民進黨管他娘！日前（十八日）蔡英文到桃園見市長鄭文燦（他正是「共推」的推手），回應記者提問時說：「黨還是團結在『共同目標』之下」云云；這個「共同目標」不是泛說，也不能泛泛聽過，就是宣告全黨團結以完成小英連任的目標。

蔡英文決定「不智要取大位」，野望像馬克白一樣。至於民進黨要死要生？綠營要活要亡？甚至台灣是安是危？全在台灣人當下的集體決斷。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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